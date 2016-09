Vláda podpořila plošné zavedení občanských průkazů s čipem

Praha – Občanské průkazy s elektronickým čipem by mohly být nově vydávány zdarma namísto za 500 korun, jak je tomu nyní, rozhodla na svém dnešním jednání vláda. Průkazy s čipem by navíc podle novely zákona o občanských průkazech, kterou připravilo ministerstvo vnitra, měly být zavedeny plošně. O schválení předpisu informoval na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Průkazy s elektronickým čipem by měly lidem umožnit přihlášení do různých systémů státní správy a vyřizování některých záležitostí bez návštěvy úřadu. Aktuálně mohou občané buď zaplatit 500 korun za průkaz s čipem, nebo si ho pořídit zdarma bez čipu. „Občanky s kontaktním čipem budou nově vydávány bez správního poplatku," uvedl Sobotka na sociální síti.

Průkaz s čipem by měl být podle představ vnitra povinným dokladem a kromě prokazování totožnosti osobně by měl být i prostředkem pro elektronickou identifikaci. Zákonem se nyní bude zabývat Parlament a poté případně prezident. Podklady pro vládu předpokládají, že by mohl platit od 1. ledna 2018.

Autentizační certifikát

Každý čip občanského průkazu bude mít takzvaný autentizační certifikát, který bude sloužit ke vzdálené identifikaci občana vůči portálům veřejné správy. Ověřování totožnosti by mělo být jednodušší a šlo by provést nejen na úřadě, ale i na dálku. Lidé by také mohli dokumenty podávat přímo z domova a nemuseli by na úřad. Dalším z cílů nových občanských průkazů je poskytnout držitelům elektronický podpis.

Vnitro odhaduje, že by náklady v prvním roce plošného zavádění občanských průkazů neměly přesáhnout 250 milionů korun. V dalších letech by to mělo vyjít na 140 milionů. Peníze půjdou na úpravu systému, který pomáhá s doklady se speciálními prvky. Zvýší se také náklady na vydání jednoho občanského průkazu, a to zhruba o 65 korun. Do úpravy systémů budou muset investovat i ostatní ministerstva. V souhrnu by mohlo jít o 100 milionů ko­run.

Elektronický podpis

Právnička Kristýna Koc z advokátní kanceláře Taylor Wessing řekla, že na občanské průkazy s elektronickým čipem bude možné nahrát elektronický podpis, a to zdarma. „To ale nic nemění na tom, že pořízení elektronického podpisu a odpovídajícího certifikátu bude i nadále zpoplatněno, přičemž poplatky jsou závislé na daném poskytovateli. Vzhledem k tomu, že certifikáty se vydávají s platností jeden rok, je třeba počítat s poplatky za obnovení certifikátu," uvedla na dotaz ohledně změn v poplatcích.

Certifikáty pro elektronický podpis v současnosti vydávají Česká pošta, První certifikační autorita a společnosteIden­tity. Roční poplatek za certifikát se pohybuje kolem 400 až 500 Kč.

V Česku bylo na konci listopadu 2015 přes 3300 občanských průkazů s čipem. Bez čipu bylo loni vydáno přes 1,7 milionu občanských průkazů.