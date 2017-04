Vláda podpořila pokles sociálních odvodů rodičů více dětí

Rodičům dvou a více dětí by mohly klesnout sociální odvody ze současných 6,5 procenta až na nulu v závislosti na počtu potomků. Vláda dnes podpořila návrh novely o pojistném na sociální zabezpečení, která s tím počítá. Novináře o tom informoval vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Před týdnem kabinet kvůli neúčasti lidoveckých ministrů projednávání bodu přerušil.

Andrej Babiš, Bohuslav Sobotka, Pavel Bělobrádek.Foto: Deník/Martin Divíšek

Zaměstnanci nyní odvádějí na sociální pojištění 6,5 procenta ze základu příjmu. Rodičům dvou dětí by podle návrhu měly odvody klesnout na pět procent, u tří dětí na 2,5 procenta. Matky či otcové čtyř a více dětí by neposílali nic.

O stejnou část by se snížily sazby osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Rodičům bez potomků či s jedním potomkem by zůstaly na 29,2 procenta. U dvou dětí by klesly o 1,5 procentního bodu na 27,7 procenta, u tří dětí by činily 25,2 procenta a u čtyř a více dětí 22,7 procenta.