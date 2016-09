Vláda poslala návrh rozpočtu na rok 2017 do Poslanecké sněmovny

Praha – Vláda dnes poslala do Poslanecké sněmovny návrh státního rozpočtu na rok 2017, který počítá se schodkem 60 miliard korun. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu. Podle rozpočtových pravidel musí vláda rozpočet schválit a poslat poslancům do konce září. Sněmovna by jej měla schválit počátkem prosince.

dnes 19:02 SDÍLEJ:

Předseda vlády Bohuslav Sobotka (vpravo) a ministr financí Andrej Babiš.Foto: ČTK/Vondrouš Roman

Celkové příjmy rozpočtu příští rok by měly činit 1249,3 miliardy korun a výdaje 1309,3 miliardy Kč. Rozpočet počítá s růstem platů učitelů a zdravotníků, zvýšením odvodů za státní pojištěnce a růstem důchodů. Výše schodku přitom nemá podle ekonomů v současné příznivé ekonomické situaci opodstatnění. Podle nich by bylo možné sestavit vyrovnaný rozpočet. Návrh rozpočtu kritizují opoziční strany. Například TOP 09 už dříve oznámila, že navrhne ve Sněmovně vrátit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok s požadavkem, aby vláda snížila jeho schodek a výdaje o 30 miliard Kč. ODS pak dnes uvedla, že rozpočet je rozhazovačný a vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) jeho schválením opouští standardní ekonomiku, která je založena na svobodném trhu a volné soutěži.

Autor: ČTK