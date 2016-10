Vláda probere nařízení o letním čase, Lidovci jsou pro jeho zrušení

Praha – Vláda se ve středu za účasti vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka vrátí k nařízení, které stanoví termíny pro zavedení letního času v příštích pěti letech. Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) jde pouze o technickou novelizaci nařízení. Lidovci ale diskutují o možném zrušení střídání letního a zimního času. Bělobrádek kvůli své nepřítomnosti na zasedání vlády minulý týden požádal o přeložení bodu, aby se rozhodování mohl účastnit.

Andrej Babiš, Bohuslav Sobotka, Pavel Bělobrádek.Foto: Deník/Martin Divíšek

Letní čas má nadále podle nařízení začínat o poslední březnové neděli, končit má na konci října. Příští rok tak má letní čas začít 26. března, v následujících letech pak 25., 31., 29. a 28. března. Pro lidi to bude znamenat, že o posledních nedělích prvního jarního měsíce budou muset vstávat o hodinu dříve. Pospat si budou moci naopak o posledních říjnových nedělích. V roce 2017 se ručičky hodin v Česku vrátí ze 3:00 na 2:00, tedy o hodinu zpět, v neděli 29. října, v dalších letech pak 28., 27., 25. a 31. října. Letos to bude podle současného nařízení 30. října.

Letní čas se uplatňuje ve všech evropských státech s výjimkou Ruska, Běloruska, Islandu, Grónska a norských ostrovů Jan Mayen a Svalbard. V České republice se letní čas trvale zavedl v roce 1979 nařízením vlády. Do roku 1995 letní i zimní čas trvaly šest měsíců, od následujícího roku se Česko srovnalo s EU a letní doba se prodloužila na sedm měsíců.

Zrušení střídání času

Zrušit střídání zimního a letního času se snaží iniciativa kolem senátora Petra Šilara (KDU-ČSL) s názvem For Only One Time (Pro pouze jeden čas). Odpůrci střídání času poukazují na to, že letní a zimní čas zavedly státy kvůli energetickým úsporám. To přiznává i Evropská komise a ministerstvo. „Úspory ve spotřebě elektrické energie v období s letním časem jsou však ve srovnání se zbytkem roku minimální," uvedlo v návrhu nařízení.

Pokračovat ve střídání zimního a letního času je ale podle komise vhodné jednak z důvodu, že se tím podporují volnočasové aktivity občanů během léta, ale i z důvodu zachování harmonizace kalendáře pro řádné fungování vnitřního trhu. Kritici poukazují na to že náhlá změna rozbíjí vnitřní biorytmus, což může u citlivějších jedinců vyvolat únavu, ospalost a dezorientaci. Podle některých vědců tato změna dokonce zvyšují riziko rakoviny, obezity nebo deprese.

Komise připustila, že podle některých studií byl zjištěn určitý vliv na spánek a přirozený biorytmus člověka v průběhu čtyř dní po dni, ve kterém došlo ke změně času. Z těchto studií prý ale nelze vyvodit závěry pro celou populaci.