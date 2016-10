Vláda projedná jmenování předsedy Krajského soudu v Praze

Praha - Vláda na svém pondělním zasedání projedná nominaci soudce Nejvyššího soudu Ljubomíra Drápala do funkce předsedy Krajského soudu v Praze. Návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) musí následně schválit prezident Miloš Zeman. Ten před několika dny smetl ze stolu Pelikánův návrh na jmenování šéfa Vězeňské služby Petra Dohnala generálmajorem.

Ljubomír Drápal.Foto: ČTK/Igor Šefr

Drápal se specializuje na občanské právo procesní, u Nejvyššího soudu působí od roku 1996. Pelikán s ním ještě jako legislativní náměstek ministerstva spravedlnosti před dvěma lety spolupracoval na zamýšlené rozsáhlé novelizaci nového občanského zákoníku, která neprošla kvůli kritice odborné veřejnosti.

Předsedou by se měl stát v únoru

Čtyřčlennou expertní komisi nejprve opustila polovina členů, takže v ní s Drápalem zůstala pouze Pelikánova matka Irena, soudkyně Soudního dvora EU. Později se ministerstvo rozhodlo předložit pouze takzvanou technickou novelu zákoníku, která se zaměřila na několik aktuálních a dílčích nedostaků kodexu.

Předsedou středočeského krajského soudu by se měl třiašedesátiletý Drápal stát v únoru příštího roku, kdy předsedkyni Ivaně Švehlové skončí mandát. Výběrová komise a následně ministr ho označili za nejvhodnějšího nástupce kvůli jeho zkušenostem z praxe i řídícím schopnostem. U Krajského soudu v Praze už Drápal v minulosti pracoval, a to v 80. a na začátku 90. let.

Rozhodoval o nároku Ruttnera na odstupné

Jako předseda senátu Nejvyššího soudu Drápal mimo jiné rozhodl o tom, že zranění úředníka pražského magistrátu při volejbalovém tréninku na sportovní hry krajských úřadů není pracovním úrazem, protože chybí souvislost s pracovními úkoly. Jindy dal zase novou šanci na odškodnění ženě, jejíž syn zemřel při opravě střechy, což justice nepovažovala za pracovní úraz, protože neměl s objednatelem smlouvu.

Z mediálně sledovaných případů rozhodoval o nároku někdejšího náměstka Českých drah Milana Ruttnera na odstupné ve výši téměř devíti milionů korun, kdy zrušil rozsudek, podle nějž odstupné odporovalo dobrým mravům.

