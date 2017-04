Vláda projedná sloučení tarifů, někteří lidé by se dočkali zvýšení platu

Pracovníci s nižšími příjmy, kteří pracují ve veřejném sektoru, by si mohli od července polepšit. Umožnit to má snížení počtu platových tabulek z devíti na šest. Část zaměstnanců by se tak posunula do vyšších tarifních stupňů.

Někteří by si polepšili o 9,4 procenta, jiní o 5,1 procenta. Návrh podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) projedná vláda. Změna by letos ve druhém pololetí podle podkladů pro kabinet stát přišla navíc na 1,08 miliardy a kraje a obce pak na 763,9 milionu.

"Navržené opatření není finančně zabezpečeno ve státním rozpočtu, proto je nutné pro jeho realizaci potřebné finanční prostředky zajistit," uvedlo v podkladech ministerstvo práce, které návrh nařízení připravilo. Legislativní plán resortu na letošek s tímto předpisem nepočítal. Vláda materiál na svém webu zveřejnila v polovině února, zatím ho neprojednala.

Proti zvyšování výdajů z rozpočtu se staví ministerstvo financí. Další sumy nechtějí vynakládat ani kraje. Představitelé asociace krajů si už dřív stěžovali na dopad vládních nařízení na krajské rozpočty. Zmínili třeba stanovené zvýšení mezd řidičů autobusů.

Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) v únoru na tiskové konferenci řekla, že díky navrhovanému nařízení o snížení počtu tarifů by si přilepšilo 93 tisíc zaměstnanců státu a 72 tisíc pracovníků, které platí samosprávy. Víc by si měli vydělat lidé v sociálních službách či kulturních zařízeních, umělci, nepedagogičtí pracovníci ve školství, zdravotníci, technický personál i administrativní síly.

Zrušit by se měly první dvě tarifní tabulky a také pátá. Pracovníci, kteří podle nich dostávají odměnu, by se posunuli do třetí a šesté tabulky. Podle podkladů pro vládu si některé profese jako lékaři prosadili v minulosti vyšší přidávání a vlastní tarify. V jednotlivých tarifních stupnicích jsou tak v odměňování "výrazné rozdíly", uvedlo ministerstvo.

Pracovníkovi podle první tarifní tabulky připadá plat od 7270 korun při praxi do jednoho roku a nízké kvalifikaci do 36.990 korun při praxi přes 32 let a nejvyšším vzděláním. Například člověk s šestnáctiletou praxí v desáté třídě má 19 600 hrubého. V druhé tabulce je to od 7580 korun do 38 470 korun po více než 32 letech a na nejvyšších postech. Odbory poukazují na to, že minimální mzda činí 11.000 korun a některé platové stupně u některých tříd jí ani nedosahují.

Podle návrhu by pracovníci z prvních dvou tabulek mohli mít podle třetí stupnice od července při praxi do roku a s nízkou kvalifikací od 7960 korun do 40.460 korun s praxí nad 32 let a na nejvyšších pozicích. Zaměstnanci, kteří by se přesunuli z páté stupnice do šesté, by mohli začínat na 10 120 místo 9260 korun a končit na 43.760 místo 40 010 korun hrubého. Tarif představuje základ, k němu může mít zaměstnanec příplatky a odměny.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče požaduje u zdravotníků v sociálních službách, kteří se starají v zařízeních o seniory a postižené, výraznější přidání. Usiluje o jejich přeřazení ne do třetí stupnice, ale do šesté. Výdělek by se tak zvedl skoro o pětinu. Podle šéfky odborů Dagmar Žitníkové by to výdaje proti původnímu návrhu zvedlo asi o 200 milionů.

"Zákon o sociálních službách v roce 2006 zdravotnické pracovníky přejmenoval na pracovníky v sociálních službách, tarif se jim snížil skoro o čtvrtinu. Při každé novele nařízení se snažíme o narovnání tohoto historického dluhu," řekla Žitníková.

Navrhované nařízení upravuje také zvláštní příplatek pro 38 490 zdravotníků z operačních sálů a lůžkových zařízení, kteří pracují na směny. Místo až 4000 korun by mohli od července dostávat až 5000 korun. Půlroční výdaje činí ze zdravotního pojištění 188,4 milionu.