Vláda schválila plán rozvoje sociálních služeb do roku 2018

Psychosociální podpora pro vážně nemocné či umírající by se ještě letos mohla zařadit mezi sociální služby. Ministerstvo práce chce do konce roku prosadit novelu, která to upraví. Připravit má také návrh na zvýšení výdělků v sociálních službách či zákonné úpravy financování péče o děti, seniory, postižené a další potřebné jako mandatorního, tedy povinného výdaje.

Vyplývá to z akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro letošek a příští rok, který dnes schválila vláda. Informoval o tom na twitteru její mluvčí Martin Ayrer. ČTK má materiál k dispozici. Čtěte také: Neschváleno. Vláda zamítla Mládkův návrh, aby Diamo koupilo OKD Plán sepsalo ministerstvo práce. Od opatření si slibuje zlepšení služeb i financování. Materiál shrnuje úkoly na letošek a příští rok v deseti oblastech. Týkají se přeměny ústavní péče na péči komunitní, udržitelného financování, kontroly kvality služeb, úpravy registrací, vzdělávání pracovníků či tripartitního jednání. Podle plánu měl letos vzniknout návrh na zařazení paliativní a hospicové péče mezi sociální služby. Ministerstvo práce tak chtělo doplnit chystanou novelu, která má zajistit sociální a zdravotní péči a její financování. Zaměstnavatelé, Středočeský kraj či ministerstvo zemědělství měli k záměru výhrady. Navrhovali ho z plánu vypustit. Resort zdravotnictví uvedl, že paliativní a hospicovou péči už upravuje legislativa o zdravotních službách. Ministerstvo práce tedy při vypořádání připomínek souhlasilo s tím, že by se do zákona mezi sociální služby letos místo toho měla dostat "psychosociální podpora při umírání". Nepřehlédněte: Povinná maturita z matematiky bude i na většině odborných škol Pracovníci by si mohli finančně polepšit Podle resortu práce nynější úprava dostatečná není. V nabídce jsou odlehčovací služby, ty ale neodpovídají potřebám umírajících a jejich blízkých, uvedlo ministerstvo v podkladech pro vládu. Letos připraví i návrh na zvýšení výdělků pracovníků v sociálních službách. Odbory dlouhodobě žádají přidání, podle nich jsou příjmy pracovníků v sociálních službách podprůměrné. Ministerstvo práce by do roku 2020 rádo dostalo do zákona také to, aby výdaje na sociální služby byly mandatorní. Zatím provozovatelé každý rok žádají o dotace, na které ale není nárok. Možnosti zákonné úpravy chce resort letos a v příštím roce prověřit, připraví i vzorec pro rozdělování peněz mezi kraje. Navrhne několik variant. Podle nich by peníze měly mít jisté například vybrané druhy služeb. Letos má vzniknout plán kroků pro přechod od ústavní péče k péči v komunitě. Kapacity ústavů by se měly snižovat. Využijí se i evropské peníze. Letos by měl být na stole také návrh právní úpravy komplexní rehabilitace a jejího financování. Pokračovat má reforma psychiatrické péče. Zákon o sociálních službách začal platit v roce 2007. Předloni v Česku bylo téměř 5600 registrovaných sociálních služeb, využívalo je 126.000 lidí. Podle odhadů je v sociálních službách asi 100.000 úvazků. Výdělky jsou ale nízké. Ti, co pečují o potřebné, pobírali 12.000 až 15.000 korun hrubého. Sociální pracovníci s odbornou či vysokou školou měli 18.000 až 22.000 korun. Celkem v ČR působí asi 17.500 sociálních pracovníků. Příspěvky na péči dostává přes 330.000 seniorů a postižených, v roce 2007 jich bylo o 75.000 méně. Se stárnutím společnosti zájem o pomoc a opatrování poroste. Čtěte také: Peníze na dluhopisy Agrofertu šly z Babišova účtu v UniCredit Bank

Autor: ČTK