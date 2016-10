Vláda schválila Stropnickému i Pelikánovi povyšování

Praha – Šéf vojenské kanceláře Pražského hradu Jan Kaše by měl být povýšen na generálmajora. Stejné hodnosti by měli dosáhnout i velitel vzdušných sil Jaromír Šebesta a poradce náčelníka generálního štábu Jiří Verner. Vláda podpořila také další návrhy ministrů obrany Martina Stropnického a spravedlnosti Roberta Pelikána (oba ANO) na povyšování, vyplývá z výsledků jednání kabinetu. Většina důstojníků by měla být povýšena 28. října při příležitosti svátku vzniku Československa.

Martin StropnickýFoto: Deník/Martin Divíšek

Stropnický v materiálu, který má redakce k dispozici, úspěšně navrhoval rovněž povýšení do hodnosti brigádního generála. Dosáhnout by na ni měli zástupce ředitele sekce rozvoje a plánování schopností ministerstva obrany (MO) Jaromír Alan, velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie Josef Kopecký, zástupce ředitele sekce rozvoje a plánování schopností MO Ladislav Košner a šéf Ředitelství speciálních sil Karel Řehka. Brigádním generálem ve výslužbě by se měl u příležitosti Dne válečných veteránů 11. listopadu stát Bedřich Opočenský, který je v současnosti plukovníkem ve výslužbě. Resort v materiálu pro ministry zdůrazňuje, že Opočenský projevil hrdinství za druhé světové války. Zapojil se do protinacistického odboje a jako dobrovolník se přihlásil do československého zahraničního vojska v Sovětském svazu. Kabinetem prošel i Pelikánův návrh jmenovat 28. října do hodnosti generálmajora generálního ředitele vězeňské služby Petra Dohnala a jeho náměstka pro vzdělávání a odborné zacházení Simona Michailidise do hodnosti brigádního generála. Vláda se obdobnými návrhy zabývala i minulý týden, kdy podpořila povýšení prvního náměstka policejního ředitele Martina Vondráška a bývalého policejního ředitele Oldřicha Tomáška na generály. Povýšeni mají být také náměstek generálního ředitele hasičského sboru Slavomír Bell a ředitel královéhradeckých hasičů František Mencl. Pokud s návrhem bude souhlasit prezident Miloš Zeman, budou povýšeni 28. října.

Autor: ČTK