Vláda se na zákonu ke zbraním neshodla. Bude rozhodovat Parlament

Členové studentské rady na britské Queen Mary University of London se rozhodli zakázat prodej deníků The Sun, Express a Daily Mail na akademické půdě, čímž se zařadili do seznamu celkem třiceti institucí v Británii, které tyto publikace cíleně bojkotují. Podle některých studentů se jedná o nepřípustnou cenzuru a zásah do svobody slova.