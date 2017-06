Vládní a armádní špičky si připomenou atentát na Heydricha

Žijte zdravě, nekuřte a my vám odpustíme část pojištění. Takovou motivaci by od své pojišťovny uvítalo 43 procent Čechů. Vyplývá to z čerstvého průzkumu, který si nechala zpracovat platforma odborníků Zdravotnictví 2.0 spolu s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu.