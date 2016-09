Trať Praha-Benešov dnes stála dvě hodiny, vlak projel návěstidlem

Čerčany (Benešovsko) - Provoz vlaků v železničním koridoru mezi Prahou a Benešovem byl dnes ráno zhruba na dvě hodiny zastaven. Vlak společnosti Arriva, která tudy od letošního února jezdí, projel ve stanici Čerčany návěstidlem zakazujícím jízdu. Nikdo nebyl zraněn, škoda na zničené výhybce byla vyčíslena na 200.000 korun, řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Přes Čerčany vede trať pro příměstské vlaky, ale také rychlíky Českých drah na jih Čech. Některé vlaky musely být odřeknuty.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Martin Divíšek

Událost byla hlášena krátce před 6:45. "Spěšný vlak projel odjezdové návěstidlo, poškodil výhybku a vjel do postavené cesty jinému vlaku. Nicméně je to bez následků, bez zranění, vlaky zastavily bezpečně přibližně na vzdálenost 50 metrů," řekla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová. Doprava na Benešov i Týnec nad Sázavou byla na dvě hodiny zcela zastavena. Od 8:45 se začalo jezdit na Benešov po jedné koleji a na Týnec bez omezení.

"U našeho ranního vlaku z Prahy do Benešova došlo k mimořádné události, strojvedoucí projel v Čerčanech návěstidlo zakazující další jízdu. Velmi se omlouváme našim cestujícím i cestujícím Českých drah za komplikace, které jsme v ranní špičce na trati způsobili," uvedla mluvčí Arrivy Nikola Šeligová. "Nedošlo k žádné nehodě, nikomu se nic nestalo. Událost vyšetřujeme," dodala.

Návěstidlem projel ranní spoj Arrivy, který z Prahy vyjel v 06:02. Další spoje tohoto přepravce byly odřeknuty. Šlo o vlak vyjíždějící z Benešova v 07:06 a spoj z Prahy v 08:02. Lidé se zakoupenou jízdenkou mohou podle Šeligové požádat o vrácení jízdného. Cestující Českých drah mohli v úseku mezi Prahou a Čerčany využít vlaky regionální dopravy. Z Čerčan do Benešova České dráhy zajistily náhradní autobusy. Rychlík, který vyjel v pět ráno z Českých Budějovic do Prahy, se vrátil zpět do Benešova, kde jízdu ukončil.

České dráhy byly do letošního února jediným přepravcem, který na trati mezi Prahou a Benešovem jezdil. Poslední únorový den začala v tomto úseku jezdit Arriva, která patří do skupiny Deutsche Bahn. Arriva se v Česku specializuje především na autobusovou dopravu, na železnici provozuje ještě spojení mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou.