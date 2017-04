Vlastníkem cyklu Slovanská epopej je Praha, potvrdil soud

Vlastníkem cyklu obrazů Slovanská epopej je Praha. V pátek to potvrdil soud, který nepravomocně zamítl žalobu příbuzného malíře Alfonse Muchy na určení vlastnictví. John Mucha tvrdil, že kulturní památka se nikdy nestala majetkem hlavního města, protože Praha nesplnila umělcovu podmínku a nevybudovala pro epopej výstavní prostory. Nepodařilo se mu však prokázat, že vlastníkem vytvořeného díla byl jeho předek, nikoliv americký mecenáš Charles Crane.

Hlavní město zdůrazňovalo, že své vlastnictví cyklu odvozuje od rozhodnutí ministerstva kultury z roku 1993. Dále se hájilo mimo jiné tím, že vlastníkem pláten nebyl Alfons Mucha, protože jejich vytvoření si u něj objednal Crane, který je věnoval Praze.

Crane byl objednavatelem díla

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Martina Tvrdková došla ke stejnému závěru. Smlouvu mezi Muchou a Cranem z roku 1913 vyhodnotila podle tehdy platného občanského zákoníku jako smlouvu námezdní, tedy předchůdkyni dnešní smlouvy o dílo.

Crane byl podle ní objednatelem díla, Mucha zhotovitelem. V následných protokolech o předání obrazů městu je jako dárce vždy uveden právě Crane. John Mucha zdůvodnil podání své žaloby tím, že se snažil zabránit zapůjčení díla do Asie, kam epopej letos v únoru odcestovala. Obává se, že se obrazy poškodí. Tvrdí, že malíř je daroval českému národu a nepřál by si, aby se vyvážely do ciziny.

Dvacítka velkoplošných obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami českého národa bude do června k vidění v Tokiu. Původně se měla poté přesunout do Číny, ministerstvo kultury to však nepovolilo.

Výběr událostí ve sporech kolem cyklu obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej:2001 - Praha schválila záměr umístit Slovanskou epopej, která je v jejím vlastnictví a byla vystavena na zámku v Moravském Krumlově, do prostor v Praze na Výstavišti. Nejprve se uvažovalo o Průmyslovém paláci, v roce 2005 pražští radní schválili stavbu nového pavilonu. Nejblíže k realizaci mělo později přemístění do Křižíkova pavilonu, nic z toho se ale neuskutečnilo.

5. února 2010 - Příbuzný Alfonse Muchy John po jednání s představiteli hlavního města oznámil, že má v případě výstavby nového pavilonu pro Slovanskou epopej dojednaného soukromého investora. Zatímco metropole by epopej ráda viděla na Vítkově, Mucha ji chtěl raději na Letné.

20. dubna 2010 - Pražští radní rozhodli, že se cyklus přestěhuje ze zámku v Moravském Krumlově do pražského Veletržního paláce; rada to zdůvodnila špatným stavem zámku. Na stěhování a vytvoření expozice rada uvolnila 25 milionů korun.

7. června 2010 - Muchova rodina požádala soud o vydání předběžného opatření, jímž chtěla zabránit stěhování do Veletržního paláce. Rodině se nelíbilo, že by šlo o dočasné řešení, a chtěla umístění v nové galerii. Soud to odmítl, stejně jako druhou žádost v červenci.

15. července 2010 - Skončila platnost zápůjční smlouvy, kterou Praha dala epopej Moravskému Krumlovu do užívání. Poté vypukly spory obou stran ohledně stěhování epopeje do Prahy.

29. září 2010 - Ministerstvo kultury rozhodlo prohlásit epopej kulturní památkou. Praha podala proti rozhodnutí rozklad, cyklus se stal kulturní památkou v listopadu 2010.

9. prosince 2010 - Nový pražský primátor Bohuslav Svoboda a starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina se dohodli, že Slovanská epopej zatím zůstane v Moravském Krumlově.

8. února 2011 - Prvních pět pláten epopeje dorazilo do Prahy. Zbylé byly až do konce října 2011 vystaveny v Moravském Krumlově, poté se začal chystat jejich převoz do Prahy.

10. listopadu 2011 - Do Prahy dorazilo posledních pět pláten.

10. května 2012 - Ve Veletržním paláci byla otevřena expozice s epopejí.

11. dubna 2016 - John Mucha podal žalobu na určení vlastnictví epopeje. Oznámil, že nesouhlasí se zapůjčením obrazů do Japonska.

11. srpna 2016 - Pražská primátorka Adriana Krnáčová řekla, že bude v Praze hledat místo pro epopej.

8. prosince 2016 - Ministerstvo kultury oznámilo, že vydalo povolení k vývozu Slovanské epopeje do Japonska. V Číně, kam měla zamířit poté, nebyly podle ministra Daniela Hermana zajištěny potřebné standardy.

2. ledna 2017 - Primátorka Krnáčová řekla, že nová výstavní síň pro epopej bude asi v místě někdejšího nádraží v Praze na Těšnově. Lokalitu vybrala magistrátní komise.

18. ledna 2017 - Soud začal projednávat Muchovu žalobu na Prahu kvůli vlastnictví epopeje.

17. února 2017 - Z Prahy odletěla do Tokia na tříměsíční výstavu, která byla zahájena 7. března, poslední třetí část Slovanské epopeje.

13. března 2017 - Pražští radní rozhodli o tom, že Praha vypíše architektonickou soutěž na podobu budovy galerie pro epopej na Těšnově.

- Představitelé Prahy oznámili, že organizátoři výstavy v Tokiu požádali hlavní město, zda by bylo možné výstavu prodloužit kvůli vysoké návštěvnosti.

7. dubna 2017 - Soud nepravomocně zamítl žalobu Johna Muchy na určení vlastnictví. Vlastníkem je podle soudu Praha.