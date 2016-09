Vnitro chce přes miliardu navíc, podle Babiše to není reálné

Istanbul – Turecko bude postupovat v severní Sýrii dále na jih, dokud nevyčistí oblast od teroristů. Tato zóna může podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana dosáhnout až 5000 kilometrů čtverečních. Erdogan to uvedl dnes na tiskové konferenci před odletem do New Yorku na Valné shromáždění OSN.