Vnitro chce více peněz na výzkum organizovaného zločinu, terorismu a špionáže

Na bezpečnostní výzkum by podle ministerstva vnitra mělo jít přes milion korun ročně. Počítá s tím koncepce podpory bezpečnostního výzkumu pro roky 2017 až 2023, kterou příští týden projedná vláda. Cílem koncepce je podle ministerstva vnitra vytvoření stabilního, efektivního a strategicky řízeného systému bezpečnostního výzkumu v České republice.

„Za optimální hladinu finančního zabezpečení se považuje 900 tisíc korun účelové podpory ročně a 135 tisíc korun institucionální podpory ročně," stojí v materiálu. Letos šlo na bezpečnostní výzkum 568 tisíc korun, do roku 2020 by podpora ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace měla stoupnout o 1,24 procenta. Nestabilní rozpočet pro výzkum byl podle koncepce hlavním problémem předchozích let a je i hlavním rizikem nadcházejícího období.

Dokument je podle vnitra „cestovní mapou" pro podporu a využití potenciálu vědy a výzkumu, podle které by se měly dále rozvíjet schopnosti bezpečnostního systému země. „Cílem je dosažení takové poznatkové, technické a technologické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho obyvatel," uvádí koncepce.

Bezpečnostní výzkum se zaměřuje na bezpečnostní hrozby, jako jsou například organizovaný zločin, terorismus, epidemiologické hrozby nebo špionáž, ale také na bezpečnostní přínosy - zefektivnění přípravy na krizové situace, snížení ohrožení nebo snížení následků případných incidentů.