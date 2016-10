Vnitro: Krajskými zastupiteli smí být jen řadoví státní úředníci

Praha - Krajskými zastupiteli budou moci podle ministerstva vnitra zůstat jen řadoví státní zaměstnanci. Představení si budou muset vybrat mezi prací v čele úřadů a působením v zastupitelstvu. Mohli by ale také požádat jen o neplacené služební volno. Rozhodnout se musejí do tří dnů od ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje, čas tedy mají zhruba do konce října. Vyplývá to ze stanoviska, na nějž dnes odkázala mluvčí ministerstva Hana Malá.

Rozhodnutí čeká především na předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou (za STAN), která nebude moci být zároveň středočeskou zastupitelkou. Kandidovat na hejtmanku odmítla, protože chce v čele úřadu pokračovat. Dilema budou muset vyřešit i ministerští náměstci z řad zvolených krajských zastupitelů - náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje Klára Dostálová, náměstkyně pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová z vnitra, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Robert Plaga ze školství (všichni ANO) a náměstkyně pro mezinárodní vztahy Lenka Jurošková (ČSSD) z financí. "Jedním z možných řešení je podání žádosti o odvolání ze služebního místa představeného, o které musí být rozhodnuto do 60 dnů od podání této žádosti. Alternativním řešením by mohlo být podání žádosti o povolení čerpání služebního volna po dobu výkonu funkce člena zastupitelstva kraje," uvádí stanovisko. Podle něj budou moci v krajském zastupitelstvu být beze změn jen "řadoví" státní zaměstnanci ve služebním poměru, pokud budou neuvolněnými, a tedy neplacenými zastupiteli. V ostatních případech by museli být "zařazeni mimo výkon státní služby". Ministrstvo připustilo, že služební zákon a volební zákony neřeší tuto situci úplně stejně a že je vhodné uvažovat o jejich sjednocení. Jasno do věci zatím nevnesl ani Nejvyšší správní soud, neboť se na něj v této věci zatím nikdo neobrátil.

