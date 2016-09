Voda v Brně a okolí je zase pitná. I bez převaření

Brno – Na tuto zprávu Brňané a obyvatelé okolních obcí napjatě čekali několik dní. Brněnské vodárny a kanalizace v sobotu večer odvolaly mimořádné opatření, kvůli kterému byl voda z vodovodu pitná jen po převaření. „Testy vzorků vody neodhalily žádné bakterie," uvedl brněnský primátor Petr Vokřál.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Vodárny kromě zvýšení množství dezinfekce ve vodě čistily vodojemy. „Například hlavní vodojem v Čebíně a osm dalších," upřesnil zástupce generálního ředitele vodáren Petr Šindler. Lidé, kteří poslední dva dny doma vodu vůbec nepoužívali, by ale měli nejdříve ze všech kohoutků vodu upustit, aby se k nim dostala nová s vyšším množstvím dezinfekce.

K situaci kolem závadné vody se v sobotu krátce před šestou hodinou odpolední vyjádřil i jihomoravský hejtman Michal Hašek. „Na 18 hodinu ohlásil brífink primátor Brna Petr Vokřál společně s pověřeným ředitelem Brněnských vodáren a kanalizací k výsledku testů vody dodávané odběratelům ve městě Brně a okolních městech a obcích. Přeji nám všem, ať zazní dobrá zpráva, bakterie jsou pryč a voda se už nemusí převařovat. S politováním musím zároveň konstatovat, že tyto výsledky měl mít k dispozici krajský hygienik a hejtman kraje, a dosud se tak nestalo," uvedl Hašek. Brněnský primátor se ale bránil. „Výsledky testů dorazily v šest hodin odpoledne. Minutu nebo dvě poté jsme je rozesílali všem dotčeným institucím, včetně hejtmana," kontroval Vokřál.

ČTĚTE TAKÉ: Brno je stále bez pitné vody. Čeká se na výsledky testů, budou v sobotu večer

ČTĚTE TAKÉ: Závadná voda: lidé sháněli informace, web vodáren kolaboval

Co stojí za výskytem bakterií ve vodě, není dosud jasné. „Budeme po tom stále pátrat, prvotní příčinou ale byl nízký obsah dezinfekce. Co za to mohlo, budeme ještě zkoumat. Mohla to být vysoká teplota, jiná kvalita vody z úpravny, je to dosti široký problém," vysvětlil zástupce Šindler. Vedení vodáren zatím neví, kdy by mohlo vyšetřování skončit.

První předběžné výsledky měly vodárny k dispozici už v pátek večer. Žádné bakterie se ve vodě nenašly. „Opatření se ukázala jako účinná," nechal se v pátek slyšet Vokřál.

Vzorky vody s koliformními bakteriemi pocházely z pondělních odběrů z brněnského Komína a Žebětína. Že voda není úplně bez závady, ale vodárny informovaly až ve čtvrtek po poledni. Laboratorní testy totiž trvaly tři dny. „K zjištění výskytu kolioformních bakterií ve vodě nám ale stačí jen dva dny," doplnil již dříve zástupce generálního ředitele vodáren Petr Šindler.