Vytrvalý noční déšť zvedl hladiny řek, u některých hrozí vylití

Dešťové srážky mají na svědomí zvýšené hladiny vodních toků na severu Moravy a ve Slezsku. Vodohospodáři také zvýšili odtok z některých přehrad. U některých řek hrozí vylití.

Například Žermanická přehrada odpouští vodu už od středy. Ve čtvrtek ráno vodohospodáři stavidlo v hrázi otevřeli ještě více a odpouštět začali i z Těrlické přehrady. Vylití řek Lučiny a Stonávky však nehrozí. Regulací jsou hladiny drženy u 1. povodňového pásma.

Od středečního odpoledne je zvýšený odtok také na beskydské přehradě Šance.

Opava v Držkovicích vystoupala do 2. pásma povodňové aktivit.

Informace o aktuálním vývoji na vodních tocích můžete sledovat ZDE

Ve čtvrtek po poledni vodohospodáři ještě více zvýšili odtok z Žermanické přehrady. Chtějí si vytvořit rezervu pro zadržení dalšího přívalu z Beskyd. Hladina vodního díla dosáhla úrovně horního ovladatelného přelivu. Z ranních 12 kubických metrů za sekundu se množství vody odkétkající do řeky Lučiny po poledni zvýšilo na 16,1 kubíku. Hladina řeky stoupla do úrovně 2. povodňového stupně.

V noci a v pátek se mohou řeky vylít z koryt

"Do čtvrtečního rána napršelo v Jeseníkách a stejně tak v Beskydech do 20 milimetrů, ve vyšších polohách byly srážky sněhové a sníh pak odtával. Další vlnu srážek očekáváme v noci na pátek. Napršet by mohlo až 40 milimetrů, v krajním případě až 60 milimetrů," řekla mluvčí společnosti Povodí Odry Šárka Vlčková.

Právě tyto vydatné srážky by mohly na některých tocích způsobovat vylévání z koryt. "Je předpoklad, že 3. stupně povodňové aktivity by mohla dosáhnout řeka Opava v Držkovicích, další toky by mohly dosahovat 2. nebo 1. stupně. Vyloučeno není ani lokální rozlévání toků," dodala Vlčková.

Povodňová bdělost byla ve čtvrtek dopoledne vyhlášena pro oblast Jesenicka, později byla rozšířena na celý Moravskoslezský kraj.

Předpověď počasí:Nad územím Moravskoslezského kraje bude nadále vlnit studená fronta.

V noci na pátek bude zataženo s deštěm, místy i vydatným, v Jeseníkách nad 1000 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší teploty 5 až 2 °C. Mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s. V pátek bude zataženo s deštěm, většinou trvalým, místy i vydatným. V Jeseníkách v polohách nad 1000 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 9 °C, v Jeseníkách kolem +1 °C, v Beskydech kolem +5 °C. Mírný severovýchodní až severní vítr 3 až 7 m/s.

V sobotu bude zpočátku zataženo a na většině území déšť, v polohách nad 900 m, ráno přechodně nad 600 m srážky sněhové. Během dne ustávání srážek a protrhání oblačnosti, odpoledne místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

V pátek začaly stoupat řeky v celém kraji

Přesně podle předpovědi se v průběhu noci začaly hladiny potoků a řek zvedat. Na některých hrozí vylévání z koryt.

3. stupně podňové aktivity ráno dosáhla Polančice v Polance. Další řeky se drží v 1. nebo 2. pásmu.

Stoupající trend má Jičínka v Novém Jičíně, Sedlnice v Sedlnicích, Odra v Bartošovicích, Bílovka v Bílovci, Lubina ve Vlčovicích, Ondřejnice v Kozlovicích nebo řeka Opava v Držkovicích a Děhylově.

V průběhu dopoledne se do 1. pásma dostaly další potoky a řeky. Na Karvinsku to jsou Petrůvka a Olše, v Ostravě Ostravice.

Hasiči v akci

Na čtyři desítky již během rána stoupl počet čerpání vody ze sklepů, garáží i vodních lagun v Moravskoslezském kraji profesionálními a dobrovolnými hasiči.

Velká laguna se vytvořila například před vstupem do ZŠ Kosmonautů v Ostravě-Zábřehu, nahlášena hasičům byla ve čtvrt na osm. Vodu zde odčerpávala jednotka ze stanice Ostrava-Zábřeh, když mj. musela vytáhnout obě litinové konstrukce kanálů. (viz fotogalerii)

Hasiči již také vyjeli na 15 míst v kraji, kde monitorují chování řek a potoků. Od šesté hodiny ranní také hasiči v okres Bruntál - už na 14 místech - odstraňují spadlé či nebezpečné stromy.

Vodospodáři ze společnosti Povodí Odry v pátek ráno zvýšili odtok z Těrlické přehrady. Voda tam zatím nepřetéká přes přepad, přesto se říčkou Stonávkou valí 14 kubických metrů za sekundu, když za normálních okolností to nebývá ani jeden kubík. Přehrada přesto zadržuje většinou vody přitékající z Beskyd. Každou sekundu totiž do přehrady přitéká z beskydských vrchů až 30 kubíků vody. Žermanická přehrada má na přítoku 40 kubíků, zatímco pod hráz do Lučiny pouští jen 16,1.

Slezská harta zadržuje na přítoku až 40 kubických metrů, ale pod hráz zatím pouští ne 1,27 kubíku.

"Vedle čerpání vody ze zaplavených prostor hasiči také vyčistili ucpaný potok náplavami v Kopřivnici a v Ostravě-Polance nad Odrou vyjela ráno jednotka dobrovolných hasičů k monitoringu vodního toku Polančice," sdělil mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

V klidu jsou zatím v Těrlicku, kde voda pravidelně zaplavovala chatovou osadu v Hradišti. "Vodu sledujeme, momentálně máme na Stonávce 2. stupeň. Po opravách koryta se voda nevrací a nezaplavuje osadu. Snad to tak vydrží," řekl starosta Martin Polášek.

Vyplavený cirkus

V centru Havířova voda vyplavila i cirkusový stan a hasiči zde čerpají vodu. Voda zalila šapitó. "Hasiči nám moc pomohli. Představení, ani to dnešní nebo sobotní a nedělní, ohrožená nejsou," řekla Deníku principálka Anna Šimková.

V Horní Suché voda vyplavila skep a garáž rodinného domu manželů Olgy a Emila Konopkových. "Od časného rána tady s vodou bojujeme. Do domu se dostala z pole. Hasiči ji odčerpali, zbytek musí vyschnout," popsali.