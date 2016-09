Zavedení kontroly hranic může trvat pět hodin, ukázalo cvičení

Praha - Hnutí ANO se po červnovém poklesu vrátilo na pozici potencionálního vítěze sněmovních voleb a ČSSD tak znovu odsunulo na druhé místo. Podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by ANO vyhrálo v září volby se ziskem 28,5 procenta hlasů, pro ČSSD by hlasovalo 23 procent lidí. Do dolní parlamentní komory by se dostaly ještě čtyři strany. Vyplývá to z průzkumu, který CVVM dnes zveřejnilo na svém webu.