Vojáci převzali na Vítkově ocenění za zahraniční mise

Při slavnostním aktu na pražském Vítkově dnes přebralo ocenění za působení v zahraničních misích sedm desítek českých vojáků. Medaile dostala i jednotka, která se vrátila z půlročního působení v Mali, kde zachraňovala hosty hotelu napadeného teroristy. Část z nich dostala odznak za bojový kontakt s nepřítelem. Zpět do Česka se vrátili také vojáci působící v misích v Afghánistánu, Itálii, Kosovu nebo ve Velké Británii.

Jednotce působící v Mali velel Bedřich Hýža. Čeští vojáci měli za úkol střežit velitelství mise Evropské unie, výcvik maliských vojáků a také sestavovat tým rychlé reakce vyčleněný pro zásah v případě incidentu nebo nehody. Právě tento tým byl vyslán do hotelového resortu, který napadli teroristé. Čeští vojáci se na místo dostali mezi prvními.

„Náš tým, který tam přijel, zjistil, že střelba nebyla vedena náhodně, ale do zaměstnanců, hotelových hostů. Takže museli zasáhnout," poznamenal Hýža. Společně s kolegy z dalších armád se jim podařilo zachránit asi tři desítky lidí. Při útoku zemřelo podle dřívějších informací devět lidí včetně čtyř útočníků. Hýža poznamenal, že většina vojáků, kteří se do boje s teroristy zapojili, byla v zahraniční misi poprvé. "O to si myslím, že ten tlak a ten stres byl větší," podotkl Hýža.

Vojáky ocenil ministr Stropnický

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) nasazení českých vojáků ocenil. „Naši vojáci tam prostě zafungovali skvěle. Potom se to projeví tak, že máme třeba setkání ministrů obrany v Bruselu a tam za vámi někdo přijde, podá vám ruku a poklepe po rameni a řekne: Ti vaši kluci opravdu udělali velkou věc. A je to třeba ministr obrany Velké Británie nebo ministryně obrany Spolkové republiky Německo," řekl novinářům.

Medailí za působení v zahraniční misi byla oceněna i Adéla Stavělová, která v české armádě působí jako zdravotní sestra. Uplynulý půlrok byla nasazena na operaci Sophia, kterou vede Evropská unie ve Středomoří proti pašerákům lidí. Jejím úkolem bylo zajišťovat převoz zraněných či nemocných vojáků z lodí do pevninských nemocnic.

„Ze začátku jsem se musela vyrovnat s mořskou nemocí a poté také s uzavřeným prostorem, na který nejsme zvyklí, protože jsme zvyklí operovat v našich podmínkách, hlavně v lese, v přírodě, v otevřeném prostranství," poznamenala.

Kromě vojáků musela také na základě námořního práva pomáhat i lidem zraněným na civilních lodích. Zajišťovala tak třeba záchranu námořníka, který spadl z výšky a bylo u něj podezření na krvácení do mozku. Stavělová poznamenala, že se jej podařilo v pořádku dostat do nemocnice a podle jejích informací se ze zranění zotavuje.