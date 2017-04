Vojenský historický ústav převzal provoz památníku heydrichiády

Vojenský historický ústav (VHÚ) ve čtvrtek symbolicky převzal provoz Památníku hrdinů heydrichiády, který je umístěn v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Pietní místo, kde zemřeli za druhé světové války po boji českoslovenští výsadkáři včetně atentátníků na říšského protektora Reinharda Heydricha, dosud spravovala pravoslavná církev. O památník se bude po dohodě s pražským magistrátem a pravoslavnou církví nově starat VHÚ, chrám budou i nadále užívat pravoslavní.

Ohledně budoucnosti krypty a chrámu se rozhořel spor loni poté, co vypršela dosavadní dvacetiletá smlouva. Pravoslavná církev měla kostel včetně krypty v pronájmu už od první republiky. Město, VHÚ a představitelé církve nakonec uzavřely dohody, které v současné době označují za výhodné pro všechny.

Pravoslavná církev bude i nadále využívat prostory chrámu

O kryptu se tak nově od čtvrtka stará VHÚ, které převzalo i pět pracovníků památníku. Vojenský historický ústav, respektive ministerstvo obrany, které jej zřizuje, bude financovat provoz památníku, kam bude bezplatný vstup. Smlouvu s magistrátem má na 20 let. Pravoslavná církev bude i nadále moct využívat prostory samotného chrámu. "Jsem hrozně rád, že došlo k té dohodě. Myslím, že došlo k ideální dělbě kompetencí," řekl ministr obrany Martin Stropnický (ANO).

Představený chrámu sv. Cyrila a Metoděje Václav Ježek novinářům řekl, že z počátku měl obavy, co dohoda může přinést. "Suma sumárum je to výhoda," řekl s tím, že VHÚ jako historická instituce při správě krypty vzhledem k svým možnostem odvede dobrou práci a bude se moct o ni starat lépe než by mohl on jako duchovní.

Změní se jen osvětlení krypty

Úpravy nyní čekají vstupní část do památníku, kde je umístěna úvodní expozice. „S kryptou nechceme dělat vůbec nic, je to místo rozjímání, vnímání toho, jaká tady musela být atmosféra, když tady naši parašutisté byli," řekl ředitel VHÚ Aleš Knížek. Změní se podle něj jen její osvětlení, aby například některé části mohly být stmívány.

„Aby tu návštěvníci měli ještě větší pocit pokory k té akci a k našim vojákům, kteří tady položili životy," řekl. Předpokládá vytvoření rozsáhlejších výchovných programů pro děti, návštěvníkům také bude VHÚ pouštět ukázky z filmu Antropoid. Postupně by se podle něj měl více ukázat i samotný chrám, ve kterém výsadkáři také bojovali.

Krypta je pro věřící posvátným místem

Město slibuje, že od příštího roku by mohlo uvolnit peníze na jeho rekonstrukci. Opraveny by mohly být třeba historické fresky. „Doufám, že pan radní pro majetek alokuje na příští rok prostředky na rekonstrukci fresek i exteriéru vstupu do katedrálního chrámu," řekla předsedkyně výboru pro kulturu hlavního města Eliška Kaplicky Fuchsová. Náklady nechtěla odhadovat, záležet podle ní bude na velikosti zásahů.

Památník hrdinů heydrichiády v kostele církev vybudovala v roce 1995. Krypta, v níž je památník, je pro pravoslavné věřící posvátným místem a stejně jako historikové považují kryptu za symbolický hrob parašutistů. Expozice byla instalována ve spolupráci s VHÚ a v roce 2010 obnovena.