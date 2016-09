Vojenští špioni se chtějí dívat civilistům do e-mailů

V teorii války je vedle země, moře, vzduchu a vesmíru také kybernetický prostor jednou z dimenzí válčení. Obranyschopnost České republiky by nyní měla upevnit novela zákona o Vojenském zpravodajství (VZ), kterou vláda projedná příští týden. Vojenští špioni by díky ní měli získat větší pravomoci mimo jiné při sledování e-mailů a jiné elektronické komunikace.

Větší moc nad daty civilistů by tak dostala armádní složka, která se ani ve zpravodajských kruzích netěší příliš velkému respektu. Stačí si vzpomenout na kauzu Nagyová nebo na diskreditační kampaň, jejímž cílem bylo poškodit náměstky ministryně obrany. Vojenští zpravodajci se lehce nechávají vtáhnout do mocenských her vlivových skupin.

Zastaralý zákon

„Jelikož v době přijetí právních předpisů nebyl kybernetický prostor tak zásadní pro fungování společnosti a státu, není řešena ta složka obrany, která se má odehrávat právě v kybernetickém prostoru," vysvětluje důvodová zpráva, kterou vládě předložil ministr Martin Stropnický.

Legálně „odposlouchávat" internet zatím může pouze policie po svolení soudců. Vojenští zpravodajci by ale podle návrhu soud o žádné povolení žádat nemuseli.

S tím nesouhlasí například šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. „Jsem zásadně proti, aby rozhodnutí o odposleších bylo ponecháno pouze na exekutivě. Budu vždy trvat na tom, aby tam byl vždy soudní přezkum," řekl nedávno Kalousek Právu.

Ministerstvo obrany ale veřejnost ujišťuje, že zákon vojenské rozvědce úplnou volnost nedává. Souhlas si musejí vyžádat stejně jako policisté, povolení ke sledování internetu však bude vydávat přímo vláda.

Státní zločinec

Podle odborníků na bezpečnost je však tento typ kontroly Vojenského zpravodajství zcela bezzubý. „Zpravodajský důstojník je státem vycvičený zločinec. Při každé akci podstupuje riziko odhalení. Je si vědom toho, že pokud něco pokazí a dojde k prozrazení, stát si umyje ruce a nijak mu nepomůže. Odposlouchávání telefonů i monitorování komunikace na internetu tak naráží na přirozenou bariéru, která je dána povahou zpravodajské práce," říká bývalý důstojník vojenské rozvědky Roman Liener, podle něhož jsou limity, které agentům stanovuje zákon, velmi důležité. „A teď si zkuste představit, co se stane, když tenhle Damoklův meč, který jim visí nad hlavou, úplně odstraníte. Nepřímo jim tak říkáte – dělejte si s osobními daty občanů, co chcete. Je to legální."

Agenti v bankách

Navrhovatelé zákona proti obavám ze zneužití dat ale namítají, že účelem novely není umožnit agentům číst něčí poštu, nýbrž zachytit podezřelé chování na hlídaných sítích.

Nicméně představa vojenských špionů, které ani v divokých snech nenapadne, aby si prohlédli něčí e-maily nebo chaty, je podle podplukovníka v záloze Romana Lienera naivní. Novela je problematická i z jiných důvodů. „Pokud VZ svůj nový útvar založí jako skupinu specialistů vysedávajících v kanceláři, bude to k ničemu. Předpokládejme ale, že takhle naivní nejsou. Pak se ovšem budeme muset smířit s tím, že vojáci budou nasazovat svoje agenty do komerčních firem, bank, finančních úřadů a soudů. To je pole, na kterém by měla působit civilní kontrarozvědka, nikoli armáda," říká Roman Liener.

Novela ovšem nachází zastání u bývalého analytika BIS Jana Schneidera. „Kybernetický prostor je pouze jeden a nelze ho rozparcelovat na nějaká vyhrazená území. A co se týká operativy, jsem přesvědčen, že vojáci agenty kvůli kybernetické bezpečnosti nikam posílat nemusejí. Tudíž civilní kontrarozvědce do zelí nepolezou," říká Schneider. „Jediný problém vidím v tom, že armádní zpravodajská služba bude muset přehodnotit, jak má vypadat specialista. Měli by se smířit s tím, že může být obézní, beznohý a bude nosit brýle. Zato musí být génius v aplikované matematice," dodává.

Navzdory námitkám některých odborníků, občanských aktivistů a opozice vláda novelu zákona patrně schválí.

