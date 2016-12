Volby by vyhrálo ANO, jeho náskok před ČSSD se mírně zvýšil

Praha - Sněmovní volby by nyní poměrně výrazně vyhrálo ANO. Jeho náskok před druhou ČSSD se proti listopadu o něco zvýšil. Mírně oslabila KSČM, která by skončila třetí. Do dolní parlamentní komory by se nyní ve volbách dostalo celkem šest seskupení vyplývá z prosincového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jehož výsledky dnes obdržela ČTK.

Hnutí ANO by podle modelu dostalo 32 procent hlasů, ČSSD 20 procent. Zatímco zisk hnutí ve srovnání s listopadovými klesl o půl procentního bodu, sociální demokracie ztratila 2,5 procentního bodu.

Komunisté by nyní dostali 12 procent hlasů, tedy o 2,5 procentního bodu míň než minulý měsíc. Lidovci by si o naopak o 2,5 procentního bodu polepšili. Jejich volební zisk by činil 8,5 procenta hlasů, který by měla rovněž ODS. Občanští demokraté by si ale meziměsíčně o půl procentního bodu pohoršili. Zisk TOP 09 by se o půl bodu zvýšil na 5,5 procenta.

Žádné jiné uskupení by se do dolní komory nedostalo. K pětiprocentní uzavírací hranici by bylo nejblíže hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury se ziskem 4,5 procenta, jeho podpora mírně vzrostla. Piráti by dostali tři procenta hlasů, Starostové a nezávislí, Úsvit-Národní koalice, Strana zelených a Strana svobodných občanů po jednom procentu.

Sběr dat pro aktuální volební model se uskutečnil od 28. listopadu do 12. prosince. K urnám by se dostavilo 57 procent lidí oprávněných volit, o procentní bod víc než v listopadu.

