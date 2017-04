Volby by vyhrálo ANO. Lidovci se STAN by se do Sněmovny nedostali

Volby do Sněmovny by v dubnu vyhrálo hnutí ANO s víc než třetinou hlasů. Druhá ČSSD proti březnu výrazně ztratila na 16 procent. Lidovci s hnutím STAN, kteří půjdou do podzimních voleb v koalici, by dohromady deset procent potřebných pro vstup do Sněmovny neměli.

Vyplývá to z volebního modelu, který dnes poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Poslance by měli také komunisté, ODS a TOP 09. ČTĚTE TAKÉ: Babišovy dluhopisy? Sobotka označil jeho zprávu za politický pamflet ANO si proti březnu polepšilo o procentní bod na 33,5 procenta, ČSSD naopak ztratila z březnových 22 procent. Téměř beze změny zůstala podpora třetí KSČM, zvýšila se o půl bodu na 12,5 procenta. Stejným tempem si polepšila TOP 09 na šest procent. O dva procentní body stoupla podpora ODS, která by v dubnu získala 10,5 procenta hlasů. ČTĚTE TAKÉ: Zemanův i Drahošův tým začaly sbírat podpisy. Hlavu státu podpořila manželka Víc hlasů než v březnu by dostali lidovci i STAN, dohromady by ale měli 9,5 procenta. Jejich koalice by tak zůstala před branami Sněmovny, kam by ji dostal desetiprocentní zisk. KDU-ČSL si proti březnu polepšila o procentní bod na 7,5 procenta, podpora STAN se zvedla z procenta na dubnová dvě procenta.

Autor: ČTK