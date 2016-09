Volby by vyhrálo ANO. Po červnovém poklesu se dostalo opět před ČSSD

Praha - Hnutí ANO se po červnovém poklesu vrátilo na pozici potencionálního vítěze sněmovních voleb a ČSSD tak znovu odsunulo na druhé místo. Podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by ANO vyhrálo v září volby se ziskem 28,5 procenta hlasů, pro ČSSD by hlasovalo 23 procent lidí. Do dolní parlamentní komory by se dostaly ještě čtyři strany. Vyplývá to z průzkumu, který CVVM dnes zveřejnilo na svém webu.

ANO si od předchozího průzkumu polepšilo o pět procentních bodů, naopak sociální demokracie si o 1,5 bodu pohoršila. Procentní bod ztratili od června i komunisté, které by nyní volilo 15 procent občanů. Čtvrtá ODS by získala 9,5 procenta hlasů, tedy o 2,5 bodu více než v červnu. KDU-ČSL a TOP 09 by měly v zářijových volbách shodně 6,5 procenta hlasů. Od předchozího průzkumu si tak mírně pohoršily. Jiné strany by se do dolní komory nedostaly. Nejlépe na tom z nich byla Strana zelených a uskupení Svoboda a přímá demokracie s 2,5 procenta. Předpokládaná volební účast by v září činila 59 procent, byla by tedy podobná jako při posledních sněmovních volbách v říjnu 2013. Volební model CVVM vychází ze stranických preferencí, ale zahrnuje jen dotázané, kteří se voleb chtějí zúčastnit a kteří uvedli nějakou stranu. V zásadě jde tedy o stranické preference bez nerozhodnutých a nevoličů, uvádí CVVM, které průzkum provedlo v první polovině září mezi tisícovkou lidí starších 15 let.

