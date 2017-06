Volby by vyhrálo ANO před komunisty, ČSSD a ODS ztratily

Sněmovní volby by v červnu podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyhrálo hnutí ANO 2011 se ziskem 34 procent hlasů. Na druhé místo se v porovnání s květnovým průzkumem vytáhla KSČM se 14,5 procenty. ČSSD s 12 procenty spadla na třetí místo, podobně jako ODS, která má 11 procent. Do Sněmovny by se dostali ještě lidovci a TOP 09.

CVVM průzkum provádělo formou otevřené otázky, tedy bez nabídky stran či hnutí. "Koalice KDU-ČSL a STAN se v odpovědích neobjevila, kombinace individuálních hlasů pro oba subjekty v modelu činí 8,5 procenta," konstatovalo CVVM. Lidovce by totiž volilo 7,5 procenta lidí, Starosty jen jedno procento. ANO si v porovnání s květnovým šetřením polepšilo o jeden procentní bod, KSČM o tři procentní body. Sociální demokraté i občanští demokraté si naopak shodně o dva procentní body pohoršili. Zisk ČSSD se podle šetření CVVM i dalších agentur snižuje už od března. Premiér Bohuslav Sobotka na to v půli června reagoval rezignací na místo stranického šéfa a volebního lídra. Průzkum CVVM se uskutečnil v době od 5. do 18. června. "Koalice KDU-ČSL a STAN se v odpovědích neobjevila, kombinace individuálních hlasů pro oba subjekty v modelu činí 8,5 procenta," konstatovalo CVVM. Lidovce by totiž volilo 7,5 procenta lidí, Starosty jen jedno procento. KDU-ČSL a STAN však kandiduje jako dvojkoalice, což znamená, že musí získat minimálně 10 procent hlasů. ČTĚTE TAKÉ: Horáček chce pomoct s podpisy dalším kandidátům. Hilšer je pro, Drahoš proti TOP 09 by dostala 6,5 procenta, což pro ni znamená jen nepatrné zhoršení květnového výsledku. Z dalších stran by Piráti obdrželi 3,5 procenta hlasů, Zelení a Svobodní po 1,5 procenta. K volbám by podle průzkumu, jehož se účastnilo 924 respondentů, přišlo 60 procent voličů. ČTĚTE TAKÉ: Mayová získala podporu pro svou vládu. Dohodla se s unionisty

Autor: ČTK