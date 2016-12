Volby by vyhrálo ANO s 27 procenty, ČSSD ztrácí 9 procent

Praha - Kdyby se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, podle volebního modelu společnosti Median by v nich zvítězilo hnutí ANO se ziskem 27 procent hlasů. Druhá by skončila ČSSD, kterou by volilo 18 procent lidí. Devítiprocentní rozdíl mezi oběma nejsilnějšími stranami je největší od voleb v říjnu 2013, uvedli analytici Medianu. Do Sněmovny by se dostaly i KSČM, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, žádná další strana či hnutí nepřekročily nutnou pětiprocentní hranici hlasů.

Komunisty by nyní volilo 14,5 procenta voličů, občanské demokraty 9,5 procenta a TOP 09 by obdržela sedm procent hlasů. Poslanecká křesla by obsadili ještě lidovci s podporou 6,5 procenta. Piráti by získali čtyři procenta hlasů, SPD 3,5 procenta a zelení 2,5 procenta. Volební model uvádí, že STAN a Svobodní by dostali shodně dvě procenta hlasů. "Náskok hnutí ANO na ČSSD činí v současnosti zhruba devět procentních bodů, což je nejvíce od voleb v říjnu 2013. Nárůst rozdílu mezi dvěma hlavními vládními stranami lze pozorovat od května letošního roku a silněji pak na podzim," uvedli autoři volebního modelu. Zatímco podpora KSČM je stabilní, podle Medianu pokračuje pozvolný pád TOP 09, jejíž podpora je nejnižší od říjnových voleb. Levice, tedy ČSSD a KSČM, se za uplynulý rok celkově propadla zhruba o čtyři procentní body. "Pokles je dán přechodem voličů k jiným stranám (ANO, SPD), ale také menší ochotou levicově orientovaných voličů k volební účasti. Tyto faktory se však mohou v roce před volbami dynamicky měnit," upozornili sociologové. K volbám by na přelomu listopadu a prosince přišlo 60 procent respondentů, častěji jsou ochotni jít hlasovat lidé nad 65 let, nejméně voliči do 29 let. Jen něco více než polovina pravděpodobných voličů si je zcela jista výběrem strany, část z nich si není jista ani svou účastí ve volbách. Jen 41 procent pravděpodobných voličů lze tedy podle Medianu označit za zcela rozhodnuté, podpora stran se tedy může relativně dynamicky měnit. Také další agentury pro průzkum veřejného mínění v současné době předvídají volební vítězství ANO před ČSSD, i když se liší v odhadu, jaký je procentní rozdíl mezi oběma rivaly. Česko čekají volby do Sněmovny příští rok na podzim.

Autor: ČTK