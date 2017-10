Volby mohou způsobit stranická zemětřesení. Ohrožený může být i Kalousek

/ANALÝZA/ Dva týdny, které zbývají do voleb, vyplní sebevědomá vystoupení všech stranických lídrů. Dobře vědí, že lidé ocení jejich razantní chování a jistotu. Ve skutečnosti ale nejsou klidní ani omylem. Změny lze očekávat v ČSSD, ODS i u lidovců. Nejjistější pozici mají šéfové ANO, SPD a Pirátů

Kromě Andreje Babiše, který je zakladatelem a doživotně neohroženým šéfem hnutí ANO, se všichni lídři ve skrytu duše obávají voličského verdiktu. Pokud lidé do arény ukážou palcem dolů, nepřinese to jen ztrátu mandátů, ale také zamlžený partajní osud. Ačkoli se do sněmovny s téměř stoprocentní jistotou dostanou Lubomír Zaorálek, Milan Chovanec, Bohuslav Sobotka (všichni ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM), Petr Fiala (ODS) či Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), jejich budoucnost závisí na síle stranického mandátu.

Lidovecký předseda předem ohlásil svůj odchod, získá-li méně než 6,7 procenta hlasů, které křesťanští demokraté obdrželi před čtyřmi lety. Dobře ví, že tlak z moravské části KDU-ČSL pod vedením zlínského hejtmana Jiřího Čunka by ho v takovém případě smetl tak jako tak.

Spodní proudy

Klasickou bratrovražednou řež lze očekávat v Lidovém domě. Bohuslav Sobotka prozíravě odstoupil z čela strany, ale sociálním demokratům to nepomohlo tak, jak doufali. Nyní se pohybují kolem 14 procent preferencí, mohou však dopadnout i hůř. Nalevo jim hlasy berou komunisté, ale také Piráti a Zelení, napravo babišovci. Sázka na válku s levnou prací jim příliš nevychází, neboť o zvyšování platů ve školství, kultuře a sociálních službách nyní mluví úplně každý.

Navíc se v politických kuloárech šíří zvěsti, že se Lubomír Zaorálek předběžně dohodl s Andrejem Babišem na příští koalici, v níž bude Babiš premiérem, Zaorálek dál ministrem zahraničí a Milan Chovanec se přesune na dopravu. Podobné spekulace ubírají ČSSD body, neboť její protibabišovské rozhořčení jimi ztrácí na autentičnosti. Zůstane-li ovšem sociální demokracie za vládními branami, odnesou to všichni ze současného vedení. Na mimořádném sjezdu by se pak mohly dít věci, včetně triumfálního návratu zapuzených straníků Jeronýma Tejce a Jiřího Zimoly.

Drama může nastat též u občanských demokratů, kde na Fialovo a Stanjurovo selhání číhá Václav Klaus mladší. Názory těchto členů jedné strany se dramaticky liší, například v pohledu na Evropskou unii, euro, inkluzi či migraci. Tam, kde je předseda ODS umírněně skeptický, je Klaus junior radikálně odmítavý. A důležité je i to, že první dva občanští demokraté nekompromisně odmítají spojenectví s Andrejem Babišem, zatímco Klaus by proti němu nebyl.

Ohroženým druhem je Miroslav Kalousek. Nelze vyloučit, že jeho TOP 09 se do sněmovny nedostane, což by znamenalo nejen tryznu za tímto projektem, ale taktéž za matadorem české polistopadové politiky. Avšak i když topka zdolá pětiprocentní hranici, můžeme se záhy dočkat změny v jejím vedení. Sympatická a kompetentní Markéta Pekarová Adamová je první z možných adeptů na šéfku TOP 09 po Kalouskovi.

Neúspěch, tedy menší než desetiprocentní zisk, může ukončit další dlouhověkou kariéru, totiž šéfa KSČM Vojtěch Filipa. Ač se to nezdá, ani jeho pozice ve straně není neotřesitelná. Skalní ideologové kolem Josefa Skály číhají na příležitost.

Nechtěné oslavy

Momentálně lze říct, že jisté místo má člověk, který o to zase až tolik nestojí, tedy hlavní pirát Ivan Bartoš. Přivede-li stranu do sněmovny, bude si užívat čtyřleté ovace. Totéž platí o Tomiu Okamurovi, který ovšem naopak po funkci, pozici a hlavně výhodách s nimi spojených touží velmi silně. Voliči jeho SPD mu splnění jeho snu zřejmě umožní. Pravděpodobně to ale nakonec bude jen chvilkové opojení, protože s Okamurovými extremisty do koalice nechce jít vůbec nikdo.