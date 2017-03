Volební kampaň ANO povede majitel realitky Morcinek

Volební kampaň hnutí ANO povede majitel firmy M&M Reality Petr Morcinek. Do funkce ho schválilo předsednictvo ANO. Morcinek v minulosti pomáhal hnutí s kampaní v Moravskoslezském kraji. Uvedl to dnes ČTK mluvčí ANO Vladimír Vořechovský

Volební kampaň chce ANO podle Vořechovského zahájit až po programové konferenci hnutí, která by se měla konat na počátku června. Horká fáze kampaně je připravována na září.

"Moje práce bude o řízení celorepublikové volební kampaně. Je to o lidech, o jejich propojování a pozitivní komunikaci centrály a regionů. Částečně jsem si to vyzkoušel v regionu, ale dělám to vlastně celý život a neuvěřitelně mě to baví," uvedl Morcinek v tiskové zprávě. Zároveň odmítl, že by funkce volebního manažera pro něj znamenala vstup do politiky, nadále se chce věnovat své firmě.

Šestačtyřicetiletý Morcinek je stoprocentním vlastníkem M&M Reality. Firma funguje od roku 2005, v současnosti ročně prodá kolem 1600 domů a bytů.