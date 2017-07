Volební lídr Zaorálek: Sobotka zůstane součástí ČSSD

Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek je přesvědčen, že bývalý předseda strany, premiér Bohuslav Sobotka zůstane v sociální demokracii. Zaorálek v rozhovoru řekl, že Sobotka mu slíbil, že neodjede nikam do hor, ani nezaloží jinou politickou stranu, jak to v minulosti udělali jiní bývalí předsedové ČSSD. Vlastní stranu založil například Jiří Paroubek, který se nedávno rozhodl do sociální demokracie vrátit. Podle Zaorálka Paroubek stranu po svém odchodu poškozoval, když jí kandidáti jeho nové strany ubírali ve volbách důležitá procenta.

Sobotka, pod jehož vedením straně v posledních měsících významně klesla podpora v předvolebních průzkumech, odstoupil z čela strany v polovině června. "Já mu (Sobotkovi) říkal: A neplánuješ odjet do nějakých hor, neplánuješ objímat stromy. O on dokonce mi řekl: Mohu ti slíbit, že neplánuju ani založit nějakou politickou stranu. Což bohužel bývalo zvykem některých předsedů," poznamenal Zaorálek.

Premiér Sobotka povede kandidátní listinu sociálních demokratů v Jihomoravském kraji. Podle Zaorálka je to role a region, kde se cítí doma. "Zná velice dobře situaci míst, kde chce mluvit s lidmi," řekl Zaorálek. "Jsem si absolutně jistý, že Sobotka bude součástí toho tělesa strany, a budeme hledat jak využít to, co dělal," dodal.

Z bývalých sociálnědemokratických premiérů blízko své strany zůstal například současný poradce premiéra Vladimír Špidla. Ve zlém se s ČSSD rozešel nynější prezident Miloš Zeman a Jiří Paroubek. Ten nedávno oznámil, že by se do sociální demokracie chtěl vrátit. Jeho bývalá domovská organizace s tím však nesouhlasila.

"Systém u nás je takový, že pokud se něco takového stane, tak členové mají právo hlasovat o tom, jestli takového člena chtějí zpět. Což se tady děje. Když tam jednohlasně rozhodli, tak je to jasné," komentoval situaci Zaorálek.

Paroubek podle něj po svém odchodu z ČSSD straně škodil. "Když my jsme bojovali, tak on nám podrážel nohy. Tady jde o návrat člena, který si s námi vyřizoval účty. Ale za co si s námi vyřizoval účty?" řekl Zaorálek. "Předseda strany tehdy po volbách odstoupil z funkce, bylo to jeho rozhodnutí, nikdo ho k tomu nenutil. A proč to potom vnímal tak, že vůči té straně postupoval tak, že ji poškozoval?" dodal.

Porážka ve volbách i uvnitř vlastní strany je podle Zaorálka nedílnou součástí politiky. On sám čeká, že jednou možná přijde o podporu svých spolustraníků. "Zralá politická figura by uměla unést i to, že jí jednou členové řeknou - ty už nám nepřinášíš ty body a my tam dáme někoho jiného. Každý v politice na to musí být připraven," uvedl. "Já pořád čekám, vždycky si říkám, že mi řeknou, že mne nechtějí, ale nemůžu si naříkat. Nemůžu fňukat," dodal.