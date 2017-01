Volební manažer ČSSD Jan Birke: Babiše porazíme

Praha – Sociální demokraté vstoupili do nového roku razantně. Jejich šéf Bohuslav Sobotka dal jasně najevo, že se chce o tradiční levicové voliče s Andrejem Babišem poprat. „Svobodomyslná, proevropská a sociálně radikální strana, to je moje představa ČSSD, pro niž budu chtít získat dostatečný mandát na sjezdu. To je ale jen první etapa. Pak pro ni musíme získat nejméně milion voličů," řekl premiér Deníku.

dnes 07:02 SDÍLEJ:

Volební manažer ČSSD Jan Birke.Foto: Deník/Attila Racek

Poté představil skutečně velkorysý plán na vylepšení sociálních podmínek rodin s dětmi, zaměstnaných matek, seniorů či zaměstnanců. A včera svůj úmysl obhájit pozici nejsilnější strany podtrhl výběrem volebního manažera. Nestal se jím uhlazený, vzdělaný a proevropsky naladěný Tomáš Prouza, ale ranař Jan Birke, poslanec a starosta Náchoda, který loni dvakrát utekl hrobníkovi z lopaty, když se mu ucpaly cévy. Čtěte také: Šok! Domovská základna nedala ministru Lubomíru Zaorálkovi nominační hlasy „Vrátíme levicovým a středolevicovým voličům důvod volit sociální demokracii. Budeme lépe a srozumitelněji vysvětlovat úspěchy této vlády, aby nám rozuměli. Primárně chceme oslovit rodiny s dětmi, seniory a lidi práce," sdělil Birke Deníku. Na otázku, jak je hodlá přesvědčit, aby dali hlas ČSSD, nikoli hnutí ANO, když si s působením ministra financí Babiše spojují zvýšení svých platů, důchodů i dávek, Birke odpověděl: „Andrej Babiš je miliardář, který nikdy nebude hájit zájmy lidí, kteří jsou zaměstnaní třeba v jeho firmách. Jako velký byznysmen v nadcházející vládě nebude prosazovat levicová témata. Já chci porazit Andreje Babiše, chci, aby sociální demokracie byla nejsilnější politickou stranou v zemi a Bohuslav Sobotka byl dál premiérem." Dodal, že už nyní sestavuje volební tým ze špičkových profesionálů, kteří „musejí být lepší, než jsem já, což nebude skoro žádný problém, protože to je skoro každý". Bodrý Východočech měl původně kandidovat na hejtmana, ale zdravotní problémy jeho kariéru v tomto směru utnuly. Muž, který byl druhým prezidentem Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce a ředitelem kabinetu premiéra Paroubka, bude na březnovém sjezdu ČSSD kandidovat na místopředsedu. Čtěte také: Sobotka chce od ČSSD podporu navýšení penzijního účtu a přídavků Birkeho angažmá vítají i Sobotkovi straničtí oponenti, neboť v něm vidí člověka, který dokáže oslovit obyvatelstvo menších měst a obcí. ČSSD v posledních letech na volební manažery neměla štěstí. Příliš neuspěl Milan Chovanec a doslova pohořel Miroslav Poche.

Autor: Kateřina Perknerová