Průzkum preferencí: ANO válcuje sociální demokracii, ta se propadla za komunisty

Volby do Poslanecké sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,8 procenta hlasů před KSČM s 12,7 procenta. Výsledek třetí ČSSD se proti dubnovým číslům snížil zhruba o třetinu na 11,4 procenta. Hnutí ANO a komunisté si proti dubnu polepšili stejně jako čtvrtá ODS, která by získala 9,6 procenta. Vyplývá to z volebního modelu, který dnes poskytla agentura STEM.

Průzkum se uskutečnil po odeznění vládní krize, která i podle jiných dotazování zhoršila výsledky ČSSD. "Problémem u ní není jen kvantitativní pokles přízně, ale i skutečnost, že její současní příznivci se o politiku příliš nezajímají a navíc mají ke straně spíše slabší vztah," uvedli autoři průzkumu.

Hnutí ANO se naopak zisk zvýšil o 4,5procentního bodu z dubnových 28,3 procenta. ODS si polepšila o víc než dva procentní body a komunisté o půl procentního bodu. Statistická chyba činí plus minus dva procentní body u menších stran a u větších plus minus tři procenta.

Poslance by měla i TOP 09 s 5,5 procenta hlasů, což je ale téměř o procentní bod méně než v dubnu. Podle STEM se k TOP 09 přiklánějí lidé s výrazným zájmem o politiku, kteří však mají ke své straně poměrně volnou vazbu.

Lidovcům se výsledek zlepšil proti dubnu o tři desetiny na 7,4 procenta, hnutí Starostové a nezávislí (STAN) naopak ztratilo z dubnových 2,2 na červnových 0,9 procenta. Volební koalice KDU-ČSL a STAN by se tak při prostém součtu volebních zisků do Sněmovny nedostala, protože potřebuje získat deset procent hlasů. "Ve výzkumu se na preference ptáme otevřenou otázkou a odkaz na koalici lidovců se Starosty zatím respondenti neudávají. Sílu koalice tak nelze odhadnout," píše STEM.

Jiné politické subjekty mají v červnovém volebním modelu STEM pod pět procent a do Sněmovny by neprošly. "Nejblíže překonání pětiprocentní hranice je SPD, s odstupem Piráti," uvedli autoři průzkumu. Uskupení Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury by dostalo 4,4 procenta a Piráti by měli 3,8 procenta.

Voleb se v červnu plánovalo zúčastnit 54 procent lidí, rozhodnuta o účasti není další čtvrtina. Agentura STEM se mezi 5. a 15. červnem dotazovala 950 lidí starších 18 let.

Vládní krize začala 2. května, kdy premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) oznámil, že kvůli nejasnostem kolem podnikání a majetkových poměrů ministra financí Andreje Babiše (ANO) podá demisi celé vlády. O tři dny později ale Sobotka uvedl, že demisi nepodá, protože prezident Miloš Zeman si vykládá ústavu tak, že by měl odejít jen premiér. Zároveň navrhl odvolat pouze Babiše, kterého nakonec 24. května ve funkci ministra nahradil Ivan Pilný (ANO).

Hnutí ANO vedlo s náskokem i v dalších průzkumech, které po vládní krizi zveřejnily jiné agentury. Stejně jako ČSSD si ale často pohoršilo. Podle průzkumu TNS Kantar pro Českou televizi by ANO zvítězilo se ziskem 31,5 procenta, ČSSD byla s deseti procenty až čtvrtá za ODS a KSČM. Podle Medianu by ANO vyhrálo s 26 procenty, ČSSD by měla 14 procent. Stejný zisk sociálním demokratům přisoudilo i CVVM, ovšem vítězné ANO by podle něj mělo 33 procent. Podle agentury Focus by ANO volilo 28,5 procenta lidí, ČSSD 17 procent.