Volební průzkum: ANO drtí rivaly, levicové strany dál ztrácejí

Podle nejnovějšího průzkumu uskutečněného agenturou Phoenix Research si čtyři měsíce před sněmovními volbami hnutí ANO udržuje pohodlný náskok. Od ČSSD ho nyní dělí více než 11 procentních bodů. Nově vzniklá volební dvojkoalice KDU-ČSL a Starostů by v červnu těsně překročila nutnou desetiprocentní hranici pro získání poslaneckých mandátů.

Pokud by se volby konaly už nyní, zcela jasně by vyhrálo ANO Andreje Babiše. Jeho popularita mezi respondenty po odchodu ze Sobotkovy vlády narostla téměř o dvě procenta, ANO by získalo 24,8 procent hlasů. Následovala by ČSSD, kterou by volilo jen 13,5 procenta respondentů.

Třetí místo obsadila koalice KDU-ČSL se Starosty a nezávislými (STAN), které vyjádřilo sympatie 10,4 procenta potencionálních voličů. Těsně by tak překročila povinnou desetiprocentní hranici nutnou pro volební dvojkoalice.

Do Sněmovny by usedli ještě členové KSČM, a to díky 10,2 procentům hlasů. A také ODS (8,1 procent), která kandiduje do Poslanecké sněmovny s podporou Soukromníků. Šanci na zisk sněmovních mandátů by měla i TOP 09 Miroslava Kalouska s 5,9 procenty hlasů.

Za branami Sněmovny podle červnového průzkumu zůstala Okamurova SPD s 4,2 procenty i Piráti s aktuálně naměřenými 3,1 procenty preferencí.