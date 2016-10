Volební výsledek STAN předčil Gazdíkova očekávání

Praha - Výsledek hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve volbách do krajů i do Senátu předčil očekávání jeho předsedy Petra Gazdíka. Je ale zklamaný z toho, že velké strany v kampani zdůrazňovaly celostátní témata a že v některých krajích uspěla strana Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury.

Petr Gazdík. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

"Považuji to za obrovský úspěch nad naše očekávání," řekl Gazdík v České televizi. Vyzdvihl především výsledek libereckého hejtmana Martina Půty, který ve svém kraji jasně zvítězil. "Je to velmi dobrá zpráva, že ani nesmyslná kriminalizace komunálních politiků nic nezmění na tom, že když člověk pracuje dobře a má to výsledky, tak to voliči ocení," řekl Gazdík. Půta čelí obvinění ze zneužití pravomoci, vinu odmítá.

Gazdík také ocenil, že podle předběžných výsledků STAN skončil na druhém místě ve Středočeském kraji a dostal se i před ČSSD, která v kraji dosud měla hejtmana. Jako velký úspěch vnímá i to, že do druhého kola senátních voleb postupuje šest kandidátů, na jejichž nominaci se starostové podíleli.

Za zklamání z voleb Gazdík označil to, že voliči podpořili i strany, které vedly kampaň s celostátními tématy, o nichž se na krajské úrovni nerozhoduje. "Z čeho cítím obrovské zklamání, je z toho byť malého, ale přesto úspěchu Tomia Okamury a jeho už druhé strany," řekl také Gazdík. "Že uspěje na základě nereálných slibů o uprchlících, o migrantech, o islámu, když z kraje tento problém řešit nejde," řekl.