Voliči rozhodli, že chtějí změnu ve vedení krajů, řekl Sobotka

Praha - Lidé ve volbách rozhodli, že chtějí po osmi letech změnu ve vedení krajů. Novinářům to při příjezdu do sídla sociální demokracie řekl její předseda, premiér Bohuslav Sobotka. ČSSD podle něj musí hledat nové voliče a programové cíle, aby získala širší podporu. Podle Sobotky ale krajské volby nebyly referendem o vládě, protože vládní strany v hlasování uspěly.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Lidé rozhodli. Zdá se, že po osmi letech upřednostnili změnu ve vedení krajů," řekl Sobotka. Přesto se podle něj bude chtít sociální demokracie aktivně zapojit do vyjednávání o krajských vládách. "ČSSD bude mít zájem ovlivňovat budoucnost krajů, osm let jsme se snažili, aby kraje dobře fungovaly," uvedl. Strategii bude vedení strany v neděli navečer ladit přímo s lídry kandidátek, kteří přijedou do pražské centrály.

Podle Sobotky celkově ve volbách uspěly vládní strany, volby tedy podle něj nebyly referendem o vládě. "Volby neznamenaly plošný úspěch opozičních stran. Nevidím důvod, abychom měnili vládní politiku," konstatoval.

Vedení strany a ministři ČSSD příští týden vyrazí do regionů, aby podpořili kandidáty ČSSD, kteří postoupí do druhého kola senátních voleb. Vnitrostranickým záležitostem se nyní strana podle Sobotky věnovat nebude. Před sjezdem na jaře příštího roku ale chce Sobotka vést intenzivní debatu o tom, jak získat širší podporu. Příští rok Česko čekají volby do Poslanecké sněmovny. "ČSSD musí hledat nové voličské skupiny, nové programové cíle, abychom získali širší podporu," dodal.

Vládní strana zřejmě neobhájí dominantní postavení v krajských zastupitelstvech, dosud měla 11 hejtmanů. Po sečtení tří čtvrtin hlasů ale vede jen ve dvou krajích, předstihlo ji hnutí ANO, které vede v devíti krajích. Podle průběžných výsledků ztrácí ČSSD i v senátních volbách.