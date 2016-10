Sledujeme on line: Voliči si začnou vybírat krajské zastupitele a senátory

Praha - Mimopražští voliči si dnes odpoledne začnou vybírat své krajské zastupitele. Na třetině území státu, tentokrát včetně tří pražských obvodů, navíc budou moci rozhodnout i o svých senátorech. Volby jsou vnímány i jako největší průzkum voličské přízně před sněmovními volbami, které budou za rok.

Ilustrační foto.Foto: Deník

V krajských volbách lidé rozhodnou o tom, kdo bude příští čtyři roky řídit rozvoj jejich regionu a bude mít vliv na dostupnost zdravotní péče nebo stav silnic. V senátních volbách pak určí, zda budou mít vládní strany nadále většinu i v horní komoře a koaliční kabinet tak bude moci snáz prosazovat své záměry ještě alespoň rok.

Volební místnosti se otevřou tradičně ve 14:00, poslední voliči dnes budou moci odevzdat svůj hlas před 22:00. Další budou mít šanci ještě v sobotu od 08:00 do 14:00. Voliči si do volebních místností musí vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, aby volební komisaři mohli ověřit jejich totožnost a právo volit.

Online reportáž Krajské a senátní volby, 7.-8. 10. 2016 13:30 S olympijskou vítězkou v rychlobruslení Martinou Sáblíkovou se voliči u volební urny ve Žďáře nad Sázavou nepotkají. Martina volby do krajského zastupitelstva Kraje Vysočina zmešká. V současné době druhým týdnem trénuje v italském Collalbu. O víkendu ji navíc v německém Inzellu čekají kontrolní závody. 13:18 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) očekává účast ve volbách do krajských zastupitelstev a části Senátu mezi 40 a 50 procenty. Vyzval voliče k co nejvyšší účasti. Sobotka řekl, že považuje volby za velmi důležité. Byl by rád, aby účast voličů dosáhla hodnot podobných jako při sněmovních volbách. "Kraje mají důležité kompetence, Senát je druhá parlamentní komora, ovlivňuje vznik zákonů," uvedl. "Skutečně bych byl rád, aby lidé svého práva hlasovat využili, protože se jedná o veřejné služby, které se dotýkají jejich života," uvedl premiér. 13:10 Při senátních volbách musí voliči vložit vybraný hlasovací lístek se jménem kandidáta do jiné obálky, kterou také dostanou od komise. Tento lístek se nijak neupravuje. Lidé by to neměli splést, protože jejich hlasy by byly neplatné. 12:57 V případě krajských voleb lidé mohou na vybraném hlasovacím lístku preferované strany podpořit zvolení nejvýše čtyř kandidátů, a to zakroužkováním pořadového čísla před jejich jménem. Kandidátům bude stačit k dosažení mandátu pouze pět procent preferenčních hlasů. Lístek pak před vhozením do volební urny musí voliči zasunout do hlasovací obálky k tomu určené, kterou dostanou od volební komise. Celá on-line reportáž ZDE

V případě krajských voleb lidé mohou na vybraném hlasovacím lístku preferované strany podpořit zvolení nejvýše čtyř kandidátů, a to zakroužkováním pořadového čísla před jejich jménem. Kandidátům bude stačit k dosažení mandátu pouze pět procent preferenčních hlasů. Lístek pak před vhozením do volební urny musí voliči zasunout do hlasovací obálky k tomu určené, kterou dostanou od volební komise.

Při senátních volbách musí voliči vložit vybraný hlasovací lístek se jménem kandidáta do jiné obálky, kterou také dostanou od komise. Tento lístek se nijak neupravuje. Lidé by to neměli splést, protože jejich hlasy by byly neplatné.