Vondra: Zeman ani Babiš nedokážou rozbít demokratický systém v Česku

Praha - Prezident Miloš Zeman ani vicepremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš nedokážou rozbít demokratický systém v Česku. Na mezinárodní konferenci Forum 2000 v Praze to dnes řekl bývalý ministr obrany Alexandr Vondra. Podle něj je zásadní hrozbou pro demokracii to, že Západ v posledním desetiletí zeslábl.

Alexandr Vondra.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

"Máme problém s Milošem Zemanem a i já bych měl rád na Pražském hradě (slovenského prezidenta Andreje) Kisku. Na druhé straně, celá věc okolo Zemana je problém s pověstí. Dělá naší zemi ostudu, svými slovy si hraje s ohněm. Ale není dost silný, aby změnil základy našeho demokratického systému," řekl Vondra.

"Máme také druhý útok na náš systém, který nyní vede populistický obchodník Andrej Babiš. To je vážnější, protože to není jen problém s pověstí," řekl Vondra, který Babiše kritizoval mimo jiné kvůli jeho znevažování Parlamentu a označování zákonodárného sboru za žvanírnu. "Ale jsem velmi optimistický, že ani on nedokáže změnit náš systém, protože demokratické základy České republiky založené (bývalým prezidentem Václavem) Havlem a dalšími jsou dost silné," řekl Vondra.

Za vážnou hrozbu pro demokracii označil současnou slabost Západu. Ta podle něj začala už s hospodářskou krizí v roce 2008, která vzala Západu sebevědomí. "Zároveň si ve stejném roce začalo Rusko zkoušet svou sílu v Gruzii, na což jsme nedokázali odpovědět. Přímým důsledkem toho je současná situace na Ukrajině a anexe Krymu," řekl Vondra.

Podle něj se musí západní země vrátit ke svým základním hodnotám, pokud chtějí v současném světě obstát a zachovat si demokratický systém. Vymezil se také proti multikulturalismu, který podle něj v konečném důsledku snižuje hodnotu jednotlivců. "Pokud budeme všemu přikládat stejnou hodnotu, nakonec nic nebude mít žádnou," řekl.