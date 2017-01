Fenka Kali je hrdinka. Ženu odtáhla včas, vzápětí spadl obrovský rampouch

Liberec - Neodbytným skákáním a chňapáním za rukáv ženy ji přiměla k několika krokům. Zachránila jí tak život!

To je psí láska a přízeň! To chlupaté oblíznutí od fenky velkého knírače Kali si Janeta Mačudová nechá s radostí líbit. Aby ne. Když zvíře o víkendu hlídala, zachránilo jí život. Foto: Archiv Janety Mačudové

„Mám úplně husí kůži, když čtu, co se stalo. Kamarádku mohl led vážně zranit nebo i zabít," líčí Denisa Omorodionová, majitelka pětileté chovné fenky velkého knírače. Jako obvykle před svým pracovním víkendem svěřila Kali Janete Mačudové. Sice bydlí v centru na Pražské, ale zvíře ji zná a kluci ji milují. Na „úžasné hlídání" se těší.

Čtěte také: Hasiči loví lidi z vody žebříky i hadicemi

„V sobotu večer sme boli o 22:15 na rychlovku vonku. Ona vyvenčiť, ja som si dala večernú cigaretku. Stála som priamo pred vchodovými dverami a nad hlavou tak pol metra dlhé a poriadne hrubé, na kosť zmrznuté cencúle. Pre mojich českých priateľov - rampouchy," líčí Janeta celý příběh s happy endem od začátku. Na uších měla sluchátka, do kterých jí hulákala Metallica.



„Naraz Kali pribehla a začala ma ťahať za rukáv preč. Bola neodbytná, za každú cenu ma chcela dostať preč od tých dverí. Tak som urobila asi 4 kroky smerom preč a v tej chvíli ten najväčší cencúľ spadol presne na to miesto, kde som stála! Nebyť Kali, asi by som už mala dieru v hlave, možno aj niečo horšie," popisuje moment, kdy se znovu narodila s tím, že ta psí holka je prostě úžasná.



Fenka TO prý prostě v sobě má. Je to cítit. „Máme několik postižených přátel, na vozíku i mentálně. Kali je empatická, chci s ní dělat canisterapii," dme se pýchou majitelka velké kníračky. Psům rozumí. Aby ne. Má psí salon a musí zvíře vždy dobře odhadnout.



Ještě jedna věc ji utvrzuje v tom, že je fenka výjimečná. Něco podobného udělal syn Kali Bertík. Jeho majitel Martin Doležal s ním byl v horách. „Nešťastně sám zapadl do sněhu až po krk, nemohl si ani sáhnout k opasku, kde měl mobil. Pejsek hrabal, hrabal, až ho vytáhl ven," popsala chovatelka s lítostí v hlase. Bertík totiž nedávno náhle umřel.

Čtěte také: Student Jan Houdek zachránil život tonoucímu, nikomu o tom neřekl