Vrah Sabiny z Polanky dnes u soudu. Rozhodovalo se o jeho vazbě

/FOTOGALERIE/- Okresní soud v Ostravě v pátek dopoledne uvalil vazbu na jedenadvacetiletého mladíka, který minulý týden v Polance nad Odrou brutálním způsobem zavraždil svou kamarádku z dětství – pětadvacetiletou Sabinu.

Žádost o vazbu na podnět policie podal krajský státní zástupce.

O rozhodnutí okresního soudu informoval jeho mluvčí Lukáš Delong s tím, že u obviněného existují všechny tři vazební důvody, tedy nebezpečí útěku, pokračování v trestné činnosti i ovlivňování svědků. Mladík si podal stížnost, kterou projedná Krajský soud v Ostravě.

Stížnost však nemá odkladný účinek. To znamená, že mladík přímo od okresního soudu putoval do vazební věznice. V ní zůstane až do hlavního líčení. Hrozí mu až výjimečný trest. Zločin totiž spáchal zvlášť surovým způsobem. K vraždě se přiznal.

Mladík, kterého oběť sama vpustila do domu, vraždil kvůli penězům.

„Byl tam majetkový prospěch. Ztratila se hotovost a nějaké věci v řádu desítek tisíc korun. Pachatel se částečně přiznal, spolupracuje," prohlásil již dříve moravskoslezský kriminalista Martin Lichý s tím, že šlo náročné vyšetřování.

K usmrcení dívky vrah podle policie použil několik předmětů, hovoří se například o kladivu. Podle jedné z verzí chtěl peníze na drogy. Mrtvou dívku našel ve středu v rodinném domě v Polance nad Odrou její přítel, který se vrátil ze zahraničí.