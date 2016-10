Vrah z tramvaje u soudu uvedl, že potřeboval peníze na cestu domů

Praha - Dvaašedesátiletý Jan Holman zavraždil v roce 2014 ženu cestující v pražské tramvaji číslo 17, protože potřeboval peníze na cestu domů do Posázaví. U příbuzných se nechtěl doprošovat, řekl při své dnešní výpovědi u soudu. V době činu měl "pomatení mysli", bolela ho záda a cítil beznaděj. Po více než dvou letech se přišel přiznat policistům, protože ho prý pronásledovaly výčitky svědomí.

Ilustrační foto.Foto: Foto: Archiv VLP

Cestující zemřela ve čtvrtek 13. února dopoledne v tramvajovém vozu směřujícím z centra Prahy do Modřan. Holman dnes uvedl, že čtyřiašedesátiletou ženu zastřelil zezadu z bezprostřední blízkosti mezi zastávkami Nádraží Braník a Černý kůň. "To bylo pár vteřin od myšlenky ke skutku. Nabití trvalo zhruba deset vteřin, hned jsem střílel. Kdyby se paní bejvala otočila, bylo by to všechno jinak, protože já bych to neudělal," vypověděl.

Z chaty u Poříčí nad Sázavou přivezl Holmana do Prahy v pondělí před vraždou soused

Holman mířil za synem, který mu slíbil výdělek při společné práci. Muž měl vybitý telefon, a tak si nepřečetl zprávu, v níž syn dohodu kvůli nemoci zrušil. "Zprávu jsem bohužel nepřijal, a to byla osudová chyba," prohlásil Holman.

V hlavním městě pak dvě noci přespal u synovy přítelkyně, protože syn ho prý odbyl a nechal na holičkách. V úterý se Holman nechal ošetřit v nemocnici kvůli vyhřezlým plotýnkám, noc ze středy na čtvrtek už prý strávil popojížděním v tramvaji. "Seděl jsem tam a rozmýšlel jsem o tom, co udělám a jak se dostanu domů. Nevěděl jsem, co mám dělat. Dostal jsem se do takovýho zvláštního stavu beznaděje, nazval bych to panický pomatení mysli. Paniku ve mně vyvolalo to, že bych měl ještě cestovat," popsal.

Oběť po vraždě v tramvaji okradl o necelé 2 tisíce korun…

V den vraždy pak využil příležitosti, kdy u branického nádraží vystoupili z tramvaje všichni lidé kromě jediné cestující. "Zůstal jsem bez prostředků, sám, v bolestech. Přestal jsem uvažovat normálně, začalo mi být všechno jedno," vysvětlil, proč ženu střelil do krku.

Své oběti sebral kabelku, ve které měla peněženku s částkou 1 700 korun. Nejdražším předmětem v tašce byly dioptrické brýle, celková hodnota všech ukradených věcí byla 6 545 korun. Za loupežnou vraždu Holmanovi hrozí 15 až 20 let, případně výjimečný trest včetně doživotí.