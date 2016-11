Bývalý exekutor Vrána: Dluh jsem zaplatil, exekuční návrh nebyl nutný

Olomouc - Bývalý soudní exekutor Tomáš Vrána zaplatil dluh zhruba 120.000 korun, kvůli kterému na něj byl v úterý podán návrh na exekuci. Vrána dnes řekl, že dluh zaplatil hned v úterý. Návrh na exekuci podal muž, jehož exekuční řízení bylo kvůli neplatnému rozhodčímu nálezu zastaveno. Po Vránovi, který do letošního jara stál v čele jednoho z největších exekutorských úřadů v zemi, požadoval vrácení vymožených nákladů exekuce.

Exekutor Tomáš Vrána.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

"Když jsem se to dozvěděl, tak jsem to hned včera zaplatil tak, jak to bylo určeno v platebním rozkazu," uvedl Vrána. Dlužnou částku prý nikdy nezpochybňoval. Prodlevu v zaplacení Vrána zdůvodnil tím, že čekal na verdikt soudu, zda dluh má zaplatit on nebo Exekutorský úřad Přerov, v jehož vedení do března stál. "První den poté, co mělo být plněno, tak se podal návrh na exekuci. To se mi vůbec nezdá, že to bylo nutné. Celou dobu nikdo částku ani půl slovem nezpochybnil a bylo dohodnuto, že bude zaplacena," dodal Vrána.

Advokát Petr Němec, který zastupuje protistranu, v úterý řekl, že Vránu několikrát neúspěšně vyzval, aby vymožené náklady exekuce vrátil. Jeho klient poté využil možnost vymáhat svůj nárok soudně. "Nejprve byl vydán platební rozkaz, proti kterému pan Vrána nepodal odpor, takže je již nyní v právní moci a vykonatelný, stal se tak z něj exekuční titul. Dnes jsme podali návrh na nařízení exekuce," uvedl Němec.

Němcovo vyjádření se dnes redakci nepodařilo získat. Internetovému deníku Aktuálně.cz řekl, že návrh na exekuci zatím stahovat nebude, protože Vrána neuhradil náklady exekuce, které činí několik tisíc korun. Vrána řekl, že tento požadavek neuznává. "Nechápu, když včera měl být podán návrh a já jsem to zaplatil, tak jaké náklady mohly exekutorovi vzniknout," uvedl Vrána.

Vrána stál v čele Exekutorského úřadu Přerov od roku 2001 až do letošního března. V dubnu ho ve vedení úřadu vystřídal Lukáš Jícha. O odvolání Vrány usiloval ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který na exekutora loni kvůli stížnostem podal kárnou žalobu.

Předávání Exekutorského úřadu Přerov, který v Česku patří mezi tři největší instituce svého druhu, novému vedení doprovázely neshody pracovníků, kvůli kterým v sídle úřadu zasahovala policie. Zároveň tehdy padla trestní oznámení. Jícha svého předchůdce Vránu obvinil ze zpronevěry několika milionů korun.

Přerovský exekutorský úřad zaměstnává zhruba dvě stovky lidí a ročně řeší 60.000 nových exekucí. Jeho roční obrat činí téměř dvě miliardy korun.