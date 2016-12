Vrátit koupeného kapra zpět do rybníka? Nejspíš stejně uhyne, říkají prodejci

Vyškovsko – Chtějí udělat dobrý skutek, a tak koupeného kapra pustí do rybníka. Podle prodejců ryb však takové počínání šupináče stejně nejspíš zabije. Doporučují proto rybu koupit skutečně na štedrovečerní stůl. A kdo nechce kapra zabít, tomu pomůžou nejen s tím, ale také s vykucháním.

U všech už jde o standardní službu. „Většina lidí ji využívá. Nemusí řešit odpady, které zanedlouho zapáchají. Obojí stojí zhruba padesát korun, ale za kvalitní opracování a zbavení se vnitřností to není velká suma," je přesvědčený vedoucí rybářství Tovačov Jiří Zahradníček. Tamní kapry zákazníci seženou ve Vyškově ve dvoře v Dukelské ulici a v kamenné tržnici.

Jen minimum lidí si bere živého. „Někteří ho pak vypouštějí do rybníka. Jde však o vysádkované a vyhladovělé ryby, takže to hraničí s týráním," varoval Zahradníček.

Souhlasí s ním i Antonín Srna, který šupináče prodává celoročně v Račicích-Pístovicích. „Rybě tím nikdo nepomůže. Kdyby byla v rybníku, zazimuje a bez pohybu přečká do jara. Kdežto nyní je pořád v pohybu a ve stresu. Na pětadevadesát procent po vypuštění uhyne," uvedl Srna.

Ceny kaprů

∙ I. třída: 80–85 Kč/kg

∙ Výběr: 93–95 Kč/kg

∙ Supervýběr: 110 Kč/kg

Ten už objednávky na zpracování ryb na čtvrtek a pátek nepřijímá. „Zájem o zpracování je vyšší, lidé volali od konce října, aby měli jistotu. Na oba dny máme zakázky na zpracování po sto padesáti kaprech. Živého si u nás ale koupit lidé můžou kdykoliv," řekl Srna.

Cenu kaprů drží už několik let na stejné úrovni. Kromě první třídy a výběru nabízí i supervýběr. „Jde o rybu nad čtyři a půl kila, máme i sedmikilové. Prodáváme jich i čtyři metráky. Lidé oceňují, že má i větší kosti a maso je vyzrálejší. Nezapáchají, jsou vysádkované. Nežerou už od výlovu," ujistil Srna s tím, že u zákazníků boduje také pstruh, štika a amur.

Na nápor zájemců zvyšující se na konci týdne se už připravuje také Petr Uhlíř z rybárny u vyškovského autobusového nádraží. „Kapra si u nás lidé můžou objednat, ale není to nutné. Garantuji, že ryb bude dost i v pátek," sdělil Uhlíř.

Jeho šupináči pocházejí z Pohořelic. „Jde o kapra z jižní Moravy, má chráněné značení původu," vyzdvihl Uhlíř.

Také on drží ceny na stejné úrovni jako po celý rok. „Zájem bývá i o mořské ryby, i když před Vánoci jednoznačně vede kapr. Pokud ho někdo nemá rád, doporučuji koupit čerstvého candáta," dodal tip Uhlíř.

V prodejně nabízí i filety, půlky nebo jednotlivé porce. „Není problém koupit samostatně ani hlavu nebo vnitřnosti," uvedl.

Právě vnitřnosti, respektive mlíčí a jikry, zajímají zákazníky rok od roku víc. „Nestává se, že by je u nás lidé po vykuchání nechali, berou si je na polévku. Co se týká velikosti kapra, osobně preferuji spíš menší. Chuťově je lepší, zvlášť je-li šupinatý. Ten, kdo má rád polévku, z malé ryby ji neudělá, chybí jim právě jikry a mlíčí. Ty jsou až u větších, tří-čtyřkilových kaprů. Ani u těch se ale nemusí bát nevalné chuti. Pokud jsou ryby dobře vysádkované, nehrozí, že by zapáchaly," ujistil Zahradníček.

Štědrovečerní večeři doporučuje koupit nejdřív ve středu. „Nejchutnější je ryba čerstvá. A pět dní nevydrží. Když se koupí 21. nebo 22., už se může naložit a na Štědrý den je čerstvá," sdělil Zahradníček.

Problémy s nedostatkem ryb v pátek neočekává. „Na trhu je dostatek kaprů už asi šest let. Kdo by náhodou kapra nesehnal, v rybníkářství přímo na sádkách v Tovačově, ale i v Pohořelicích ryby jsou," dodal Zahradníček.

Také tovačovská ryba bude letos stát jako loni. „Nemělo by docházet k velkým výkyvům. Kdo koupí kapra přes sto korun, platí už zbytečně moc," je přesvědčený.

