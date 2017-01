Vrchní soud potvrdil tresty vězení za karuselové podvody

Pražský vrchní soud dnes potvrdil tresty mužům, kteří způsobili karuselovými podvody škodu zhruba 120 milionů korun. Uvedl to mluvčí soudu Jan Fořt. Ital Mario Bertuccio si tak odpyká osmileté vězení, René Černý a Robert Švácha pět let odnětí svobody. Rozsudek je pravomocný. Muži vytvořili řetězec firem, jež spolu fiktivně obchodovaly, a vylákali tak od státu výhodu při platbě daně z přidané hodnoty.

Skupina uplatňovala od dubna 2010 do konce roku 2011 na různých místech, zejména v Praze, nadměrný odpočet DPH za prodej fiktivního zboží. Přes firmy, do jejichž vedení dosadila takzvané bílé koně, vyvážela do zemí Evropské unie neexistující zboží deklarované jako tiskárny nebo příslušenství do tiskáren a kopírek. Nastrčení bílí koně nevedli účetnictví, nevystavovali faktury ani nevyvíjeli žádnou činnost.

Faktury ve skutečnosti vytvářeli Bertuccio, Černý, Švácha a Vilém Roubíček, kterému soudy přiznaly status spolupracujícího obviněného a uložily mu jen podmíněný trest, protože jeho výpověď pomohla praktiky skupiny rozkrýt.

Obžaloba původně vyčíslila výši škody na 222 milionů korun, mužům hrozilo až deset let za mřížemi. Bertuccio, který podle verdiktu činnost skupiny řídil jako statutární zástupce společnosti Liberty CZ, se k obvinění vůbec nevyjádřil. Státní zastupitelství pro něj požadovalo také trest vyhoštění z Česka, ten ale nebylo možné uložit, protože muž je občanem EU a v ČR zřejmě nepřetržitě pobýval po dlouhou dobu.

Pachatelé karuselových neboli kolotočových podvodů využívají toho, že dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Podvody vznikají tak, že zboží zakoupené v jednom členském státě bez DPH je v jiném členském státě prodáno včetně DPH, aniž příslušný obchodník odvedl daň.