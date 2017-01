Vrchní soud prodloužil Dahlgrenovi v neveřejném jednání vazbu

Olomouc, Brno - Olomoucký vrchní soud prodloužil vazbu Kevinu Dahlgrenovi nepravomocně odsouzenému na doživotí za čtyři vraždy v Brně. Podle mluvčího soudu Vladimíra Lichnovského přetrvává obava z útěku. Dahlgren se rozhodování o vazbě nechtěl účastnit, soudci proto rozhodli ve čtvrtek v neveřejném zasedání. Američan se proti rozsudku brněnského krajského soudu odvolal, případem se již zabývá vrchní soud, který si nechal vypracovat znalecký posudek. "Termín jednání ani způsob řešení případu zatím není znám," řekl Lichnovský.

Doživotí čeká na Kevina Dahlgrena, který podle rozsudku soudu před třemi lety kompletně vyvraždil čtyřčlennou rodinu svých příbuzných v brněnských Ivanovicích. Američan se na místě odvolal.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Olomoucký vrchní soud měl původně veřejné zasedání týkající se prodloužení vazby, naplánován na čtvrtek. Nakonec ho ale zrušil, neboť obžalovaný nepožadoval, aby byl jednání přítomen. "V neveřejném zasedání bylo rozhodnuto o tom, že obžalovaný Kevin Dahlgren se ponechává ve vazbě, když nadále přetrvávají důvody vazby, a to takzvané útěkové," uvedl mluvčí soudu Lichnovský.

Odvolací soud rozhodoval o vazbě po tříměsíční lhůtě, naposledy Dahlgrena ponechal ve vazbě v polovině loňského října podle očekávání brněnský krajský soud. Dahlgren si tehdy do usnesení stížnost nepodal.

Soudci vrchního soudu dostali případ na přelomu října a listopadu. Podle informací na portálu justice.cz spis v polovině prosince vrchní soud odeslal k rukám primáře ochranné léčby Psychiatrické léčebny v Bohnicích Jiřímu Švarcovi kvůli vypracování znaleckého posudku. Důvody dnes mluvčí soudu odmítl komentovat. "Je to živý případ, nebudu se k tomu nyní vyjadřovat," uvedl. Podle Mladé fronty Dnes vrchní soud nařídil revizní psychiatrický posudek na příčetnost Američana. Podle předchozích posudků netrpěl Dahlgren v době činu žádnou závažnou duševní poruchou, a tudíž byl zodpovědný za své jednání.

Po obdržení znaleckého posudku může olomoucký vrchní soud v případu rozhodnout, ale variantou je i vrácení případu v neveřejném jednání zpět brněnskému krajskému soudu. "Termín vyřízení daného případu ani způsob jeho řešení není zatím znám," dodal mluvčí soudu.

Dahlgren podle rozsudku v květnu 2013 zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Dahlgrena vydaly v srpnu 2015 Spojené státy do Česka jako svého prvního občana, od té doby je ve vazbě. Když mrtvé v Ivanovicích lidé objevili, byl Dahlgren na cestě do USA. Hned po příletu ho Američané zadrželi.

Brněnský krajský soud muže potrestal doživotím loni v červenci. Proti původnímu rozsudku se odvolal pouze obžalovaný, a to do výroku o vině, trestu i náhradě škody. Obhájce Dahlgrena Richard Špíšek u krajského soudu tvrdil, že neexistuje jediný přímý důkaz, který by vinu obžalovaného jednoznačně dokládal. Poukazoval také na to, že je jeho klient psychicky nemocný.

