Vrchní soud rozhodne v kauze zakázky na výplatu sociálních dávek

Případ dvou policistů, kteří před rokem zasahovali proti Michelle Sudků v kavárně na Újezdě v Praze, dnes začne projednávat Obvodní soud pro Prahu 1. Sudků se pokusila uškrtit zákaznici kavárny, policisté ji pak nechali pouze převézt do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích a lékařům o útoku neřekli. O dva týdny později žena ubodala zákaznici obchodního centra na Smíchově, soud jí za to uložil 30 let.