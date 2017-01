Karlovarské vřídlo netryská, jenom přidušeně funí

Karlovy Vary - Zvláštní pohled se už po několik týdnů naskytne návštěvníkům a hostům Karlových Varů. Místo tryskajícího Vřídla, tradiční dominanty lázeňského města, mohou před Vřídelní kolonádou sledovat pouze funící mísu v oblaku páry. Vřídlo je totiž kvůli bezpečnosti utlumeno a chová se jak pod sedativy.

ZIMNÍ VŘÍDLO. Proslulý karlovarský pramen je nyní zahalen pouze do oblaků páry a do výšky netryská. I přesto k němu míří denně návštěvníci lázeňského města.Foto: Foto Deník Lenka Sasáková

Do fontány sice horká voda stále proudí, ale bez výtrysku odtéká zpět. Podle Milana Trnky, ředitele městské organizace Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, je nyní Vřídlo spoutáno v zimním režimu, protože vodní tříšť a pára by prostor kolem fontány proměnily v jedno velké kluziště. Vřídlo je totiž už od loňského května kvůli havarijnímu stavu kopule a podzemí Vřídelní kolonády přesunuto ven před tento objekt, a jeho režim tak nyní určuje počasí. Z kdysi čarovného pohledu na horkou léčivou vodu tryskající až do výše třiadvaceti metrů tak zbyl přidušený a téměř neviditelný pramínek pod parou. „Výtrysk jsme ztlumili kvůli bezpečnosti lidí. Nechceme, aby plocha kolem fontány namrzla. Jinak vše ve Vřídelní kolonádě funguje bez omezení. Tedy kromě přístupu do kopule, kde Vřídlo původně tryskalo," potvrdil současné zmizení Vřídla náměstek Čestmír Bruštík (nez.).

Jenomže návštěvníci Karlových Varů nebudou moci už za týden navštívit ani Vřídelní kolonádu. Tu totiž čeká každoroční odstávka a uzavřena bude tři týdny. Od pondělí 16. ledna do neděle 5. února tak budou lázeňským návštěvníkům pro účely pitných kúr k dispozici pouze prameny mimo objekt Vřídelní kolonády. „Během odstávky provádíme ty činnosti, které nejdou udělat za běžného provozu. To je například čištění technologie venkovní mísy fontány, pitných stojánků v hale Vřídelní kolonády, odpadních rozvodů a kanálů, akumulační nádrže Vřídelní kolonády a souvisejících rozvodů, kamenické a truhlářské práce a podobně," uvedl ředitel Trnka.

Zvláštním úkolem odstávky mimořádné důležitosti budou přípravné práce pro rozsáhlejší opravy haly fontány, plánované v několika etapách.

