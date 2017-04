VIDEO: Vrtulníky pro armádu. Výběr zatím vázne

Po gripenech a pandurech to má být třetí největší česká armádní zakázka. Nákup dvanácti vrtulníků, které mají nahradit dosluhující sovětské Mi-24, nabírá, zdá se, skluz. Plánuje se už tři roky. A veřejná diskuse? Téměř nulová. Chybějí i detailnější informace od armády, jak těžký má vrtulník být, co má umět a zvládat a kolik na něj vlastně máme peněz.

Bojový vrtulník Mi-24/35 ve službách Armády České republiky. Foto: ČTK

I když se na konci loňského roku zdálo definitivní, že armáda si kvůli nedostatku peněz pořídí dvanáct vrtulníků H145M německé divize Airbus Helicopters za 5,7 miliardy korun (tedy asi 480 milionů za kus), nyní se zdá být vše jinak.

Z outsidera favoritem

Podle týdeníku Euro začátkem února zástupci ministerstva obrany představili poslancům plán, podle nějž si české vojsko nakonec za dvanáct miliard pořídí tucet víceúčelových strojů UH-1Y Venom z dílen Bell Helicopter (původní nabídka byla údajně přes 19 miliard). Z outsidera zakázky na víceúčelové helikoptéry se tak údajně stal hlavní favorit. Mimo jiné díky pomoci bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého.

Výběr stále není uzavřen. „Nabídli jsme loni cenu, která byla o něco nižší, než o jaké se psalo v Česku," vzkázal tento týden zástupce společnosti Airbus z Donau-wörthu Dietmar Strohofer. V případě evropského gigantu jde o nabídku plně vybavených lehkých helikoptér včetně kompletního systému zbraní, výcviku a balíku náhradních dílů. Obdobné typy zná například česká policie či letecká záchranka. Z vyjádření zástupců společnosti zároveň vyplývá, že pokud by armáda chtěla stroje těžší, i s takovou nabídkou by mohli přijít. Vycházeli však z toho, že rozpočet je kolem šesti miliard.

Laicky řečeno – rozdíl mezi lehkým a těžším strojem je v nákladech na nákup i na následný provoz zhruba dvojnásobný, i když například kapacita na převoz vojáků je stejná a stejně tak mohou být všechny poptávané stroje vybaveny podobnými zbraněmi.

Ve vzduchu tak visí otázka, jaký je vlastně cenový strop. A jestli je možné poměřovat třeba právě lehčí nabídnuté Airbusy s těžšími (i když také víceúčelovými) Belly. Do hry totiž vstupují i další možnosti využití vrtul-níků – třeba v rámci integrovaného záchranného systému. Cenu ovlivňuje kromě samotného vrtulníku i výbava, servis, výcvik a podobně. Počítat je také nutné s budoucími provozními náklady, které se liší. Zatím ale přesná podoba jednotlivých nabídek není známa.

Stejné podmínky pro všechny?

Na přelomu roku proběhla médii informace, že italský výrobce Leonardo údajně hodlá nabídku na stroje AW-139M srazit tak, aby byla vůči Airbusu konkurenceschopná. Ministerstvo vzkázalo, že všechny strany dostaly stejné podmínky a že žádný umělý finanční limit neexistuje. Průběh zakázky nehodlá komentovat. Další neznámou je, jestli ji ještě stihne tato vláda. Vrtulníky by se podle harmonogramu měly začít dodávat mezi roky 2018 až 2023. Minister-stvo je nevybírá v otevřené soutěži, jde cestou kontraktu na vládní úrovni.

Spekulovalo se také o tom, že helikoptéry by mohly být tématem chystané cesty prezidenta Miloše Zemana do USA. Součástí delegace by mohl být i ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Jisté však zatím není nic. „Dubnový podpis smlouvy s kterýmkoliv z uchazečů není reálný," odmítá mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Osloven byl také americký výrobce Sikorsky a jihokorejský KAI.