Hygiena nařídila kvůli štěnicím na sídlišti ve Varnsdorfu plošnou dezinsekci

Varnsdorf – Před domy vyhřívané stany, v domech lidé s postřikovači. Hygiena nařídila ve středu v problémových panelácích v Kovářské ulici ve Varnsdorfu kvůli štěnicím plošnou dezinsekci. Problémy se štěnicemi mají v této lokalitě již mnoho let.

STANY. Město připravilo pro nájemníky stany.Foto: Jiří Sucharda

Zásah se týkal asi 600 lidí, kteří museli byty na několik hodin opustit. Náklady na dezinsekci ponesou majitelé bytů.

S přemnoženými štěnicemi se potýkají podle hygieniků obyvatelé tří ze čtyř domů malého sídliště, které patří k sociálně vyloučeným lokalitám. K tomu, aby byl zásah účinný, musí být podle šéfa krajské hygienické stanice Josefa Trmala dezinsekce plošná.

„Pokud by se neudělala v tomto rozsahu, mohlo by se stát, že by nebyla účinná. Tady ty podmínky pro to, aby se zásah mohl udělat účinně, jsou. A je velká naděje, že v kombinaci i s počasím to bude užitečné," řekl Trmal.

Štěnice přežívají především v nábytku, pod podlahami nebo tapetami a sají lidskou krev. Následky pokousaní štěnicemi vedou podle lékařů k vyrážkám, v krajním případě i chudokrevnosti.

Na štěnice si stěžují i samotní obyvatelé paneláků na Kovářské.

„Přes den to člověk nevidí, ale jak si lehnete, tak se jen škrábete. Chtěla bych si vzít na sebe něco normálního, ale nemůžu," ukazovala před časem Marie Hučková z Varnsdorfu ruce plné několik měsíců starých jizev po kousnutí od štěnic.

Lidé během zásahu dezinsekční firmy museli byty na několik hodin opustit. Samotná dezinsekce jednoho domu trvá přibližně dvě hodiny, během kterých po domě chodí lidé s rozprašovači s hubícím aerosolem. Další dvě hodiny pak do vystříkaného domu nikdo nesměl. Příštích sedm dnů by pak obyvatelé štěnicemi zamořených domů neměli vytírat.

Zdroj zamoření

Zásah je nutné podle hygieniků za měsíc ještě zopakovat. Výskyt štěnic nemusí podle Trmala souviset jen s nepořádkem. Zda se povede hmyz dostat zcela pryč, záleží podle hygieniků především na obyvatelích.

„Bude třeba vysvětlit obyvatelům, že přemísťování nábytku, třeba i ze sousedního Německa, může být novým zdrojem pro zamoření objektu," doplnil Trmal.

Sídliště Kovářská čítá čtyři domy po 50 bytech. Žije v nich asi 800 lidí. Kromě starousedlíků z velké části i sociálně slabí a Romové. Městu podle místostarosty Josefa Hambálka patří pouze tři. Nájemné v bytech se výrazně liší podle toho, komu byty patří.

„Náklady na bydlení v našem bytě nepřesáhnou 3000 korun. A když někdo za zcela stejný byt vedle platí 13 tisíc korun, tak je to špatně," řekl Hambálek.

Výkup bytů

Domy před lety město privatizovalo, teď je začne vykupovat zpět.

„Na posledním zastupitelstvu jsme schválili vykoupení jedné garsonky a jednoho bytu 1+1 za částky 30 000 a 65 000 korun. Chceme v tom pokračovat, abychom měli větší kontrolu nad byty," řekl starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček. Podle něj žádají o vykoupení bytů zdejší starousedlíci, dva většinoví vlastníci zájem nemají.

„Mají v tom byznys," doplnil Horáček.

Velká část obyvatel tohoto minisídliště totiž žije ze sociálních dávek, stát jim platí také nájemné, často velmi přemrštěné.

Problémy se štěnicemi mají lidé žijící v domech v Kovářské ulici dlouhodobě, pravidelnými návštěvníky jsou zde i hygienici.

Před dvěma lety zkoušeli majitelé domů bojovat se štěnicemi přehřátou párou, kterou pod tlakem stříkali pracovníci specializované firmy do míst, kde se štěnice vyskytují. Oproti chemickému postřiku měla mít přehřátá pára tu výhodu, že likviduje i vajíčka štěnic.

Problémy se štěnicemi jsou ale prakticky v dalších podobných lokalitách. V Děčíně je mezi hygieniky vyhlášený především dům v Zelené ulici. Jeho majitel Petr Trabalka loni po upozornění od hygieniků najal specializovanou firmu na dezinsekci. Problémy se štěnicemi byly o rok dříve také v některých domech na Kamenické ulici v Děčíně.