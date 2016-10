Vstup do vlády i setrvání v ní je pro KDU-ČSL volba menšího zla

Praha - Vstup do vlády i setrvání v ní bylo pro lidovce volbou menšího zla. Dnes to na diskusi o hodnotách v politice v rámci konference Forum 2000 řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podle něj díky setrvání v kabinetu může strana ovlivňovat rozhodnutí koaličních partnerů a bránit jim v opatřeních, s nimiž nesouhlasí.

Pavel BělobrádekFoto: Deník/Littera Ondřej

„Bylo by snadné odmítnout vstoupit do koalice. Stačilo říct, že se nám nepodaří prosadit sto procent programu. Pak bych pro pár lidí byl ten, kdo se zachoval charakterně, ale zároveň bych umožnil vládu někomu jinému," řekl Bělobrádek. Podle něj po volbách v roce 2013 existovaly i možnosti, že by menšinový kabinet ČSSD a ANO podporovali ve Sněmovně komunisté.

Stejný princip menšího zla vnímá Bělobrádek i při rozhodování o možném odchodu z vlády. „Kdybych odešel, tak ten, kvůli komu chci odejít, tam zůstane. Proto je menší zlo zůstat a snažit se ho korigovat, než se dostat zcela mimo hru," řekl. Upozornil také na to, že odchod KDU-ČSL z vlády by nemusel vést k pádu kabinetu ani k předčasným volbám.

Tenká hranice

Předseda KDU-ČSL ale zároveň upozornil, že pragmatismus při rozhodování nesmí být neomezený. „V politice je velmi tenká hranice mezi tím, kdy menší zlo už znamená velké zlo," podotkl.

Bělobrádek také varoval před populistickými stranami, které nemají pevné hodnotové zakotvení a pouze se snaží reagovat na aktuální hlavní témata ve společnosti. Podle něj populistům nahrává i důraz na rychlost v médiích. „Populista má vždy náskok před zodpovědným politikem, protože na hlubší diskusi je málo času," řekl.

Na problém populismu v diskusi upozornil i bývalý saský zemský premiér Georg Milbradt. Populisté podle něj nemají žádné hodnotové zakotvení. „A bez hodnot nemáme žádný kompas, kterým bychom se řídili. Pak nemáme jiné cíle než držet se u moci," řekl. Podle Milbradta populisté hledí jen k nejbližším volbám, pro zajištění prosperity země je ale třeba myslet v širším horizontu než jednoho volebního období.