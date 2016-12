Vstupenky na 127. Velkou pardubickou jsou v prodeji

Pardubice - Dostihový spolek do prodeje už uvolnil několik tisíc lístků.

126. Velká PardubickáFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Vstupenky na 127. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou jsou už v prodeji.

„Dostihový spolek jako provozovatel závodiště je uvolnil o několik měsíců dříve, než bylo v minulých letech obvyklé," řekla mluvčí závodiště Kateřina Nohavová a dodala, že v předprodeji už je možné vstupenky koupit.

NEJRŮZNĚJŠÍ SLEVY

V pořadí 127. ročník Velké pardubické je v termínové listině pardubického závodiště naplánován na 8. října 2017. Lístky k sezení a na stání je ale možné koupit už teď. Základní vstupné na stání je 190 korun. Lístky k sezení lze koupit už od 250 korun podle typu tribuny," poznamenala mluvčí pardubického závodiště.



Dostihový spolek do prodeje uvolnil několik tisíc vstupenek. „Pro ty, kteří si s nákupem pospíší, připravil i slevy. Lístky na stání bude možné do konce března koupit za akčních 99 korun, druhá vlna slev pak skončí v červnu. V tomto termínu bude možné vstupenky na stání kupovat za 149 korun," podotkla Kateřina Nohavová a doplnila, že děti do 140 centimetrů výšky mají vstupné zdarma.

DÁREK POD STROMEČEK

„Chtěli jsme dát dostihovým fanouškům možnost koupit si vstupenky na Velkou pardubickou třeba jako dárek pod stromeček. Prozatím budou lístky v prodeji v síti Ticketportal, na jaře je začneme prodávat i přímo na závodišti," prozradil Deníku místopředseda představenstva a výkonný ředitel pardubického Dostihového spolku Martin Korba.



Kromě vstupenek na 127. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou je stále možné kupovat vouchery na tři druhy permanentek na sezonu 2017 – celoroční, kvalifikační a pětivstupovou.

JAK OBJEDNAT LÍSTKY?

„Objednávat je lze na e-mailu eshop@pardubice-racecourse.cz za 890, respektive 450 a 350 korun," uzavřela Kateřina Nohavová.