Vteřiny dne. Rychlý přehled pro ty, kteří nemají čas číst

Vteřiny dne

Největší svátek v dostihovém kalendáři přinesl návrat legendy. Josef Váňa, který vyhrál Velkou pardubickou osmkrát jako jezdec, si díky koni No Time To Lose a žokeji Janu Kratochvílovi připsal již desáté vítězství v roli trenéra.

Rétorická válka mezi Severní Koreou a Spojenými státy pokračuje. Americký prezident Donald Trump se nechal slyšet, že čtvrtstoletí snah jeho předchůdců nic nepřineslo a že na Kim Čong-una platí jen jedna věc.

Nejznámější český pivovar slaví 175leté výročí. Letošní Pilsner fest, který kromě zlatavého moku a hudebního programu nabídl také ukázky z pivovarnického řemesla, navštívilo stejně jako vloni 50 tisíc lidí.

Letadlo ČSA mělo na cestě do Moskvy potíže. Posádka stroj kvůli podezření na technickou závadu otočila zpátky do Prahy. Pro cestující to znamenalo pouhé dvě hodiny zpoždění.

Bývalý český podnikatel a usvědčený zločinec Radovan Krejčíř dosáhl svého. Vrchní soud v Jihoafrické republice mu zmírnil podmínky 35letého věznění. Nyní může Krejčíř například svičit, studovat a přijímat návštěvy.

Jedenácté září se mohlo vloni opakovat. Agent FBI naštěstí plány Islámského státu na umístění několika bomb v New Yorku zmařil.